川普硬幹國情咨文演說 女議長霸氣回嗆：不可能

美國總統川普與民主黨籍眾議院議長裴洛西的對峙持續進行，川普23日通知裴洛西下周二將如期在眾議院會議廳舉行國情咨文演說，稍晚裴洛西也致函回應不可能，更嗆川普：「要想發表國情咨文，先讓政府開門再說！」（圖／美聯社）

友善列印
中時電子報

美國總統川普與民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的對峙持續進行，川普23日通知裴洛西下周二將如期在眾議院會議廳舉行國情咨文演說，昨天稍晚裴洛西也致函回應不可能，更嗆川普：「要想發表國情咨文，先讓政府開門再說！」不過川普並不放棄，已暗示將另闢蹊徑開講。

美國總統川普與民主黨籍眾議院議長裴洛西的對峙持續進行，川普23日通知裴洛西下周二將如期在眾議院會議廳舉行國情咨文演說，稍晚裴洛西也致函回應不可能，更嗆川普：「要想發表國情咨文，先讓政府開門再說！」

自1913年以來，美國總統國情咨文演說均在眾議院會議廳舉行，而今年川普預計於29日發表演說，不過民主黨眾議院院長裴洛西先前已表示，有鑑於國安單位等部門因政府關門而停擺，恐有安全疑慮，建議川普延後今年演說時間至政府開門後，不過川普昨天再重申，演說將如期於下周二傍晚舉行。

裴洛西稍晚致函強烈回應：「我要通知您，在政府運作重啟之前，眾議院代表們是不會就授權讓總統使用眾議院會議廳來發表國情演說的決議進行表決的。」

針對裴洛西的反應，川普稍後也回應「完全不意外」，並表示國情咨文演說遭裴洛西取消，是因為她不想聽實話，儘管在眾議院會議廳發表國情咨文的計畫泡湯，不過這並不阻礙川普開講的計畫，他已暗示會另闢蹊徑繼續演講。。

據「財經內幕」（Business Insider）報導，作為眾議院領袖，裴洛西擁有掌控眾議院所有錄音、錄影設備的權力，她隨時可以將會議廳裡的攝影機關閉，而外部的攝影器材是不能攜入會議廳的，也就是說屆時若川普強行在眾議院會議廳發表國情咨文，眾議院或許不會直播這場演講。

據華盛頓郵報（The Washington Post）報導，為了避免突發狀況發生，川普團隊事先已為國情咨文演說擬定好2套方案，一是如期在位於華盛頓特區國會山莊南翼的眾議院會議廳舉行，二是不排除在華府以外的其他地區開講，另外也有官員建議川普可直接在白宮演說。

報導指出，包括北卡羅萊納州州眾議會、密西根州州眾議會似乎都有被徵詢演說場地，不過目前尚不清楚方案二可能的演說地點。

新聞網站Vox.com報導，美國憲法並未強制規定總統一定得發表國情咨文演說，僅在第2條中建議總統偶爾可向國會這麼做，至於該以何種形式發布、以及在哪裡發表都沒有詳細規定，過去有段時間，總統國情咨文甚至是以書面形式對外發表，不過近代的慣例則是總統在眾議院議長邀請下到眾議院演講。

文章指出，川普當然還是有權利強行進入眾議院會議廳，只是眾議院大家長裴洛西仍能行使權利阻止他，甚至是逮捕總統，只是後者不太可能發生。

(中時電子報)

文章來源：Pelosi says she won't let Trump deliver the State of the Union on the House floor after the president said he would show up anyway

文章來源：What the hell is going on with the State of the Union, explained

孟晚舟可免遭引渡？加駐陸大使獻…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。