川普硬幹國情咨文演說 女議長霸氣回嗆：不可能

2019年01月24日 09:21 中時電子報 吳映璠

美國總統川普與民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的對峙持續進行，川普23日通知裴洛西下周二將如期在眾議院會議廳舉行國情咨文演說，昨天稍晚裴洛西也致函回應不可能，更嗆川普：「要想發表國情咨文，先讓政府開門再說！」不過川普並不放棄，已暗示將另闢蹊徑開講。

美國總統川普與民主黨籍眾議院議長裴洛西的對峙持續進行，川普23日通知裴洛西下周二將如期在眾議院會議廳舉行國情咨文演說，稍晚裴洛西也致函回應不可能，更嗆川普：「要想發表國情咨文，先讓政府開門再說！」

自1913年以來，美國總統國情咨文演說均在眾議院會議廳舉行，而今年川普預計於29日發表演說，不過民主黨眾議院院長裴洛西先前已表示，有鑑於國安單位等部門因政府關門而停擺，恐有安全疑慮，建議川普延後今年演說時間至政府開門後，不過川普昨天再重申，演說將如期於下周二傍晚舉行。

裴洛西稍晚致函強烈回應：「我要通知您，在政府運作重啟之前，眾議院代表們是不會就授權讓總統使用眾議院會議廳來發表國情演說的決議進行表決的。」

針對裴洛西的反應，川普稍後也回應「完全不意外」，並表示國情咨文演說遭裴洛西取消，是因為她不想聽實話，儘管在眾議院會議廳發表國情咨文的計畫泡湯，不過這並不阻礙川普開講的計畫，他已暗示會另闢蹊徑繼續演講。。

據「財經內幕」（Business Insider）報導，作為眾議院領袖，裴洛西擁有掌控眾議院所有錄音、錄影設備的權力，她隨時可以將會議廳裡的攝影機關閉，而外部的攝影器材是不能攜入會議廳的，也就是說屆時若川普強行在眾議院會議廳發表國情咨文，眾議院或許不會直播這場演講。

據華盛頓郵報（The Washington Post）報導，為了避免突發狀況發生，川普團隊事先已為國情咨文演說擬定好2套方案，一是如期在位於華盛頓特區國會山莊南翼的眾議院會議廳舉行，二是不排除在華府以外的其他地區開講，另外也有官員建議川普可直接在白宮演說。

報導指出，包括北卡羅萊納州州眾議會、密西根州州眾議會似乎都有被徵詢演說場地，不過目前尚不清楚方案二可能的演說地點。

新聞網站Vox.com報導，美國憲法並未強制規定總統一定得發表國情咨文演說，僅在第2條中建議總統偶爾可向國會這麼做，至於該以何種形式發布、以及在哪裡發表都沒有詳細規定，過去有段時間，總統國情咨文甚至是以書面形式對外發表，不過近代的慣例則是總統在眾議院議長邀請下到眾議院演講。

文章指出，川普當然還是有權利強行進入眾議院會議廳，只是眾議院大家長裴洛西仍能行使權利阻止他，甚至是逮捕總統，只是後者不太可能發生。

(中時電子報)