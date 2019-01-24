2019丁丁還在氣？暴怒嗆柯：所有民調我都贏你！

2019年01月24日 09:29 中時電子報 王子瑄

台北市長落選人丁守中，對台北市長柯文哲感嘆自己驗票耗費197萬公帑，大為惱怒。昨(23)夜間在臉書發了568字長文，字字激動，甚至飆嗆：「我説柯文哲你別得了便宜還賣乖」、「這次台北巿長所有選前未公布民調我都贏你的」。

九合一大選已去年事，台北市長之爭卻仍餘波蕩漾。自去年12月13日驗票結果出爐，丁守中為57萬7096票、柯文哲為58萬663票。不僅結果未翻盤，丁還倒輸470票，所繳的428萬保證金也須沒入國庫。丁也在翻盤未果後，提出選舉無效之訴。

本次大選因公投項目空前多，導致選務進程延宕，台北市甚至出現「邊開票邊投票」奇觀，引發熱議。丁守中選後一連串動作，也引爆正反論戰。面對「輸不起」的質疑，丁則回擊三大理由，表示自己將告到底：一，檢討目前選罷法、公投法欠缺明確規範，及選務機關公平公正角色；二，防止今後中選會或地方選委會藉著本身職權違法操縱選務，影響選舉結果；三，防止今後再發生一邊開票一邊投票，這種嚴重影響選舉公正跟公共信用的荒謬現象。

在丁守中提出選舉無效之訴後，柯文哲受訪時嘆氣說：「老實講，這就是社會成本。」丁聞後大火，在臉書發《社會成本是違法選務造成的》一文回應。內文痛批昔日對手：「我説柯文哲你別得了便宜還賣乖，這次台北巿長所有選前未公布民調我都贏你的，是你台北市選務辦的違法弊端重重，你才當上市長。這些社會成本都是你台北市選務辨的荒腔走板造成的。」

此外，丁守中愈寫愈激動，更在文末寫道：「媒體甚至還大幅報導你自己辦公室同仁去廟裡點七星燈幫你逆轉勝，還在選後去謝神明，是你用了這一切違法不正當＂怪怪的＂手法你才贏的。是這一切光怪陸離的做法及違法弊端重重的選務，才造成這些社會成本，你難道沒有一絲慚愧心？」足見丁的委屈與憤慨，也讓人感嘆時序來到了2019年，丁還在氣。

(中時電子報)