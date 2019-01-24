NBA》跟豪哥同下場？半獸人怒批籃網不厚道

法瑞德(左)怒批籃網高層謊話連篇。(美聯社)

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中時電子報

籃網高層有多無情，「半獸人」法瑞德可能跟林書豪感同身受！才被籃網釋出且加盟火箭的法瑞德，公開批評籃網謊話連篇，全沒履行當初加盟時的承諾，讓他感到不受尊重，幸好來到火箭之後，法瑞德總算獲得重新出發機會。

「對我來說太瘋狂了，我剛被交易到籃網時，他們告訴我，我會上場比賽，也期待我幫忙填補陣容空缺，結果卻是讓我上場沒超過10分鐘，」法瑞德說，「如今來到火箭，也跟我說了類似的話，卻真正讓我上場，這才叫尊重。」

也難怪法瑞德如此憤怒與不滿，因為去年夏天加盟籃網之後，籃網高層承諾給他足夠上場時間發揮，卻在本季47場例行賽當中，他只打了12場，且大部分都在垃圾時間上場，也讓他職業生涯首次面臨場均無法上雙窘境。

如今加盟火箭，由於火箭先發中鋒卡培拉因為指傷至少缺席4到6周，法瑞德甚至24日更獲先發機會，儘管等到卡培拉傷癒復出，法瑞德有可能再次淪為板凳中的板凳，起碼火箭做到他加盟時的承諾，但籃網卻完全做不到。

就跟去年夏天，林書豪突然無預警被籃網交易到老鷹一樣，籃網擺明只想續用羅素與丁維迪，就算阿里巴巴集團副主席蔡崇信去年4月才收購籃網49％股權，還是改變不了豪哥走人命運，這或許就是NBA的現實與殘酷！

(中時電子報)

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