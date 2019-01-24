譴責暴力不分黨派？他用數學公式徹底諷刺蘇貞昌

圖為總統蔡英文(左)、行政院長蘇貞昌(右)。（圖／中時資料照）

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中時電子報
／綜合報導

文化部長鄭麗日前遭資深藝人鄭惠中掌摑，行政院長蘇貞昌對此表示譴責，至於國民黨認為暴力不要有雙重標準，蘇貞昌則稱任何人不應該為暴力袒護，且不分黨派，台灣才會有更和善的未來。對此，國民黨北市議員羅智強則用「數學公式」諷刺蘇。

蘇貞昌昨天指出，當大家看到暴力時，應該一致譴責，不要在這個時候還轉彎抹角，講了一大堆有的沒有的，這只會讓暴力找到藉口，任何人不應該為暴力袒護，且不分黨派，台灣才會有更和善的未來。

對此，羅智強發文指出，他一直很佩服蘇貞昌、蔡英文這種指著別人罵自己、唾面自乾的能力。對於什麼叫做「譴責暴力不分黨派」，羅用「數學公式」示範。他說朱立倫＝譴責對「民進黨」鄭麗君巴臉者＋譴責對「國民黨」馬英九丟鞋者。蘇貞昌＝譴責對「民進黨」鄭麗君巴臉者＋無視對「國民黨」馬英九丟鞋者。蔡英文＝譴責對「民進黨」鄭麗君巴臉者＋呼應對「國民黨」馬英九丟鞋者。他說馬當總統時被丟鞋丟書，蔡英文探視嗆馬團體，反過來罵馬英九要自我檢討「要求別人包容時，自己應更懂得包容」。

羅說從朱蘇蔡這「三等式」，大腦運作稍稍正常的人，都可以看得出朱立倫＝譴責暴力不分黨派。蘇貞昌＝譴責暴力要分黨派。蔡英文＝譴責對民進黨施暴要不分黨派，鼓勵國民黨施暴更要不分黨派。

「世上有一種東西，比暴力本身更可惡，那就是對暴力的雙重標準」。羅智強直言，就是蘇貞昌和蔡英文這種「獨眼鹿」式的雙重標準，才讓台灣戾氣陡升，暴力不息！

(中時電子報)

文章來源：羅智強臉書

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