鄭麗君去蔣被掌摑 船運大王彭蔭剛籲蔡總統：飲水思源才是真愛台

2019年01月24日 09:52 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

因為不滿鄭麗君同意去蔣化，資深藝人鄭惠中日前在一場餐會中打了文化部部長鄭麗君一巴掌。中國航運前董事長彭蔭剛今天發表給蔡英文總統的公開信指出，兩岸因拋棄對抗而走上和平共存、互惠互利的道路。2016民進黨執政後政策轉為去中去蔣，不知感恩一定會遭到惡報，鄭麗君被民眾打臉，即為一例。

彭蔭剛是中國航運前董事長，也是前香港特首董建華的妹夫，2006年連胡會，彭蔭剛是列席企業家之一。他今年高齡84歲，兩年前不幸罹患胰臟癌。他病中最大的心願，就是盼望能活著看到兩岸和平發展及統一。

他在公開信中強調，2005年連戰以國民黨主席身份親訪大陸後，兩岸開始拋棄對抗，走上和平共存、互惠互利的道路。很遺憾的是，2016年民進黨在蔡總統領導執政後，並不珍惜兩岸得來不易的「和平發展」及台灣同胞永久的福祉與和平，政策方向重點轉為「去中」、「去蔣」，使台灣朝向「台獨」自我毀滅的道路前進。

他說，中國人常講句老話：「老天有眼，不知感恩的人，一定會遭到惡報」。1月22日民眾向文化部長鄭麗君打臉，即為一例。他再次提醒民進黨、李登輝等支持台獨的人士們，大家不要忘了，早在民國三十八年，若不是蔣公以國民黨總裁身份調來大批國軍保衛臺灣，台灣早已淪陷，若不是蔣公所領導的國民黨政府，率領大陸來的精英，開創土地改革，使眾多農民受惠，舉辦地方選舉，實施九年義務教育，台灣那有今天的建設與經濟奇蹟？

彭蔭剛強調，今天台灣有民主，是蔣公及國民黨嘉惠台灣同胞的。蔣公雖在戒嚴時期，仍堅持民主選舉制度，所以才有今天的民主發展，因而蔡總統才有機會被人民選舉出來。他懇請蔡總統能以包容大量之心，為台灣人民造福，而不宜在此時此地，持續搞「去中」、「去蔣」之革命。惟有飲水思源，尊重歷史，促進兩岸和平，繁榮經濟發展，才是台灣民意的主流，才是真心愛台灣的大方向。

(中時電子報)