1天100元養3小孩！陸女追愛嫁台男換心碎下場

示意圖。(達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

一名陸女7年前追愛，從廣東遠嫁到台灣，連生3個小孩，不過陸女婚後才知道丈夫嗜賭如命，她向親友借錢供丈夫打拚，還連帶害她被地下錢莊討錢，此外，丈夫只給她和3個小孩一天100元生活費，讓陸女無助問網友「遇上這種男人該怎麼辦？」

這名陸女表示2011年在廣東中山市認識丈夫，一年多後因為懷孕結婚，她跟弟弟借了2萬台幣讓丈夫回台灣找工作，丈夫說好會寄薪水卻食言，一拖就是5個月，陸女氣到一度想拿掉懷孕6個月小孩；之後陸女又心軟，跟妹妹借1萬8千元供先生到台灣打拚，結果拖了8個月先生依舊時常搞失蹤，連她生小孩時都不聞不問。

陸女指控，她隨著丈夫嫁到台灣已經第七年，過來後才知道丈夫嗜賭如命，借錢的親友及地下錢莊時常找上門按門鈴討錢，他們一家從台灣躲到金門，又從金門躲回台灣。陸女去年生下老三，丈夫卻給她及3個小孩一天僅200元台幣生活費，之後更縮水只給100元，當中包含機車加油錢和買米，讓陸女自嘲說「我沒有餓死應該算是幸運的吧。」

網友紛紛留言苦勸「沒責任感的男人太可怕了！趕快帶小孩離婚吧！」、「快離開，沒救了，會生不如死」、「生了三個小孩才發現，是不是有點太晚了。」、「如果你跟你老公沒有覺悟，沒有經濟收入，你們永遠都會這樣。有句話，貧賤夫妻XXX。」

(中時電子報)

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