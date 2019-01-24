星巴克不能說的秘密 5個小心機讓你荷包失控

2019年01月24日 10:00 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台灣喝咖啡風氣盛行，咖啡店四處林立，來自美國西雅圖的星巴克連鎖店，是不少小資族和文青消費的最愛。美媒揭露，星巴克能成為全球最大咖啡連鎖店，除了成功塑造其品味的象徵，其實背後也有其獨特的行銷手法，擅用空間擺飾和一些小心機，讓顧客願意多掏錢，且不斷回店消費。

有人曾經戲稱，每天少喝一杯星巴克，一年可以省下大錢。若以大杯美式100元計算，一個月得花3000元，一年就要支出3萬6000元，這麼一來，到星巴克喝咖啡也算是奢侈品，但星巴克能維持聲譽不墜，甚至可以在全球各國開花結果，其中是有許多不為人知的商業手法，美媒歸納星巴克靠此5個小心機，獲利立於不敗之地。

《Business Insider》報導，星巴克第一個手法是星冰樂經常推出季節限定口味，讓消費者對這款舊商品保持新鮮感。

第二個手法，不時在結帳櫃台前擺放不太貴的糖果、餅乾，讓消費者結帳時隨手拿起來加購。

第三個手法，時常變動店內擺飾，讓商品不時被看見，包括季節限定的商品和地區限定的馬克杯，勾起鐵粉的購買欲，讓他們拍照上傳社群網站炫耀。

第四個手法，不定期推出「買一送一」活動，吸引消費者排隊購買，而星巴克的顧客忠誠計劃(Loyalty program)，更是把會員集點活動變成遊戲模式，創造小確幸，讓消費者想晉升下一個階段，或累積星星換取免費飲料。

最後，星巴克其實有販售小杯(Short)尺寸，8oz(約240ml)容量 但未標示在店內，消費者要自己提出才買得到；不過台灣星巴克公告，現在只保留美式、拿鐵、每日精選咖啡、兒童熱可可和咖啡密斯朵的小杯裝服務。

(中時電子報)