看到高雄市民後悔投給韓國瑜的理由 游淑慧：字字深刻

2019年01月24日 09:54 中時電子報 邱珮畇

有高雄市民在網路上發表「後悔投給韓國瑜」的心得，說「真的很後悔把這樣的人留在高雄」。(游淑慧提供)

高雄市長韓國瑜上任後，各地韓粉兌現選前「韓國瑜當選，就去高雄玩」的承諾，湧入高雄觀光。新市府努力推動「路平」補5千天坑。有高雄市民在網路上發表「後悔投給韓國瑜」的心得，說「真的很後悔把這樣的人留在高雄」，如果韓國瑜輸了15萬票，他現在就是行政院副院長。」，「如果韓國瑜輸了30萬票，他現在更會是行政院長」。北市議員游淑慧讚:字字深刻!

台北市議員游淑慧在臉書發文，她看到一個網友（高雄市民）後悔投給韓國瑜！字字深刻，礙於智財，部份轉載⋯⋯⋯

以下為網友心得:

「市長上任快一個月了，說實在的我很後悔投給他！以前，我去瑞豐夜市可以逛得很輕鬆，現在進去到處人擠人。以前，我下樓就能知道要吃什麼，因為店家不多，現在我家樓下至少開了三家新店面，害我好難選擇！」

該名網友說「真的很後悔把這樣的人留在高雄，早知道當初應該要投陳其邁讓他落選才對！如果韓國瑜輸了15萬票，他現在就是行政院副院長。如果韓國瑜輸了30萬票，他現在更會是行政院長。如果韓國瑜輸了20萬票，好歹也會是交通部長。說不定還能選2020!」

其他網友在發文底下留言贊同「我也後悔投韓總一票，害他不能參選總統，輸1票多好啊！」、「什麼嘛！像我們台南做生意的多輕鬆啊，打嗑睡打到飽，哪像高雄人勞碌命，切！！！」、「輸越多，官越大，這執政黨根本就像個資源回收筒，專門回收廚餘！」、「機車行要上街抗議了，修車的變少了。」、「路也變平了，騎機車閃坑洞技能都用不上了，ㄟ害」、「真的，高雄人變得不會騎馬了。」、「真的!夜市.旗津人都超多的!」、「 賽馬場在高雄一定很好找人，很多幾乎都2-30年資歷了」。

(中時電子報)