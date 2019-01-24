「柯韓對決」浮上枱面？她指韓輔選陳炳甫少這動作

2019年01月24日 10:03 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

「柯韓對決」浮上枱面？高雄市長韓國瑜日前北上為國民黨候選人陳炳甫助陣，被外界視為與台北市長柯文哲的政治勢力另類對決。但國民黨立委柯志恩指出，韓國瑜雖然現身替陳炳甫站台，但並沒有和陳炳甫掃街拜票，所以韓還是有掌握和柯Ｐ相處的分寸。

北市士林大同立委補選在即，陳炳甫原本力邀韓國瑜站台，但韓有要事不克前往，陳本來也說改以視訊或影片祝福打氣，但22日韓國瑜突然決定北上助陣，被外界視為與柯P的政治勢力另類對決。

而韓國瑜也在為陳炳甫造勢場合上表示，他來不來跟柯文哲一點關係都沒有。除了他踩的土地是台北市以外，跟柯文哲沒有太多的關係，柯Ｐ有柯Ｐ輔選的對象，他有他心儀的對象。他認為陳炳甫已經可以完完全全做一個優質的立法委員。

不過，柯志恩有另一番看法。她在政論節目《新聞深喉嚨》上表示，柯Ｐ和韓國瑜已經擺在同等的一個地位來看，他們兩個的關係也是未來媒體的關注焦點。韓國瑜在日前替陳炳甫的輔選上，可以注意到韓雖然幫忙站台，但韓卻沒有陪同陳炳甫掃街拜票。所以在和柯文哲的相處分寸上，韓國瑜還是有掌握，所以韓非常聰明。而柯文哲也知道現在誰跟韓國瑜站上邊，誰就會爆紅。所以，反而現在是媒體都會忽略2020藍綠總統候選人是誰，因為所有的焦點都在柯韓兩人的競合程度。

(中時電子報)