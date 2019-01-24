一個巴掌讓蔡英文的臉被打響！網：沒看邱議瑩都惦惦的嗎？

民進黨10多名立委不滿前總統陳水扁被移往台中培德病監，赴法務部抗議，踹破時任法務部長曾勇夫辦公室木門。(圖/本報系資料照)

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中時電子報

華視22日舉辦「108年關懷演藝人員春節餐會」，文化部長鄭麗君逐桌敬酒時，突遭反「去蔣化」資深藝人鄭惠中呼巴掌。鄭當晚主動赴台北市警局說明，後轉往台北地檢署。檢方認定鄭涉嫌傷害與妨害公務，訊後限制住居。隔日鄭專程前往文化部向鄭麗君致歉，由藝術發展司司長張惠君代接受。網友認為，此事凸顯執政黨的雙重標準，更留言：「妳沒看邱議瑩都惦惦的嗎？」

鄭麗君出席華視承辦關懷餐會，依慣例逐桌敬酒時，突遭鄭心儀(本名鄭惠中)打巴掌，表達對鄭麗君推動去蔣化的不滿。當晚鄭惠中即主動前往台北市警局說明，後轉往台北地檢署；檢方認定鄭惠中涉嫌傷害與妨害公務等罪，訊後請回並限制住居。隔日鄭惠中特地前往文化部向部長致歉，但因文化部本不在鄭麗君今日行程中，故改派藝術發展司司長張惠君代表接受。

事發後，民進黨立委吳思瑤即在臉書發文：「這一巴掌，打在麗君身上，痛在全台灣社會心裡。」同黨同志更是群情激憤。面對民進黨大張旗鼓的譴責與聲援，也引發社會上不平的聲量。許多人認為，鄭惠中打人確實不對、鄭麗君被打確實委屈，但事件所凸顯出民進黨從總統開始的「雙重標準」，同樣令人搖頭。

掌摑事件發生後，總統蔡英文特別在臉書上傳，去年與鄭麗君在國家人權博物館揭幕的照片，並表示他看了影片，致電鄭麗君表達關心、慰問與加油；同時也呼籲理性、譴責暴力，更反問──「同樣的行為如果發生在威權時代，會是什麼結果？這個問題的答案，正是我們應該珍惜民主的理由。」文末，甚至標註「立場可以對話」、「暴力不該容忍」的標籤。

蔡英文的義正詞嚴，卻凸顯了民進黨的雙重標準。鄭麗君掌摑事件前一日，前總統馬英九出席228事件黃金島告別式，遭獨派丟鞋，蔡英文杳無聲息。更遑論2008年，民進黨立委管碧玲也打了國民黨立委洪秀柱一巴掌；2009年，同屬民進黨的邱議瑩怒甩李慶華一耳光，事後遭控告傷害及公然侮辱，判處拘役30天；該黨民代集結「突襲」部長辦公室將門踹破，更不稀奇。

因此，有網友就留言：「妳沒看邱議瑩都惦惦的嗎？」

(中時電子報)

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