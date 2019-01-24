NBA》眾星祈禱！歐拉迪波膝傷被擔架抬出場

2019年01月24日 10:37 中時電子報 黃及人

Prayers up for Dipo, who had to be stretchered off the floor after an apparent leg injury 🙏 pic.twitter.com/c9VJqyrkgj — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年1月24日

溜馬球迷最不想看到的場景發生了！溜馬主力射手歐拉迪波24日在上半場還剩4分05秒，因為嚴重扭傷右膝蓋，只能用擔架抬出場外治療，包含詹姆斯、喬治、畢爾等球星隨即發推替他祈禱，沃神卻先爆料歐拉迪波恐怕整季報銷。

本季場均19.2分、5.7籃板及5.2助攻的歐拉迪波，是溜馬戰績得以維持東區前4強的關鍵人物，沒想到他在上半場卻因急著阻止對手快艇，自己身體失去平衡，造成右膝嚴重扭傷，就連想要自行站起都沒辦法，只能用擔架抬出場。

儘管歐拉迪波躺在擔架上面，還高舉雙手感激球迷聲援，《ESPN》記者沃納洛斯基卻在第一時間爆料，經過初步檢查，溜馬擔心歐拉迪波已經遭遇本季提前報銷的嚴重傷勢，恐怕必須馬上接受手術，一切就等明天核磁共振結果而定。

很想替歐拉迪波贏下24日這場主場賽事的溜馬，打到最後32.5秒，被暴龍射手丹尼格林投進三分球，把比數追成104比105緊張局面，幸好桑迪斯楊最後11.1秒在亂軍當中拋進兩分，加上伊凡斯最後7.3秒兩罰俱中，溜馬驚險贏球。

溜馬最後以110比106氣走暴龍，總算拿到本季對戰首勝，桑迪斯楊貢獻23分、15籃板，波達諾維奇與達倫柯利生各有16分；暴龍以伊巴卡23分最高，羅瑞20分、7助攻，不過此役他們刻意輪休主將里歐納德，並未拿出真正實力。

(中時電子報)