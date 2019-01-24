陳明通為何找上韓國瑜？他3點精準分析小英佈局

2019年01月24日 10:50 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

韓國瑜vs.陳明通 兩岸議題直球對決

陸委會主委陳明通昨下午南下拜會高雄市長韓國瑜，讓外界不解為何有此行程，對此台南市13、14屆市議員、前台南醫師公會理事長林易煌接受媒體訪問，就以3點分析，陳明通此次登門拜會意涵。

據港媒《中評社》日前專訪林易煌報導，他表示，觀察陳明通訪韓國瑜雙方對話，他有3點看法：

第一，壓制韓國瑜拚經濟的聲望。 陳明通用民進黨一貫的手法，以強調愛台灣、拒絕被中國大陸統一的話術，企圖激起台灣人民反中，對韓國瑜對大陸釋出善意、開拓兩岸經貿的厭惡。承認九二共識、強調拚經濟的韓國瑜，在高雄深綠之地都認同韓國瑜以經濟優先的訴求，這正是韓流興起關鍵，民意清楚的表達拚經濟優先。

第二，警告、框限藍營縣市未來的兩岸城市交流。韓國瑜是藍營縣市長指標人物，從陳明通談話看來，未來藍營縣市的兩岸城市交流，陸委會必然會祭出限制的手段。 他說蔡政府執政兩年多，經濟提升拿不出辦法，對於壓制經濟發展的手法卻很多，捨棄對大陸經濟利益。

第三，自曝蔡政府一方面要往「台獨」推進、又要汲取大陸經濟利益的矛盾與謊言。 民進黨用「台獨」等於台灣尊嚴來欺騙老百姓。在政治上向台獨推進，但又想得到經濟利益。看不到蔡政府釋出善意，反而以敵意、惡意對大陸，是自曝矛盾與謊言。

(中時電子報)