陳明通給韓緊箍咒？鄭文燦：九二共識當通關密語非待客之道

桃園市長鄭文燦批對岸把「九二共識」或「兩岸一家親」當作通關密語，並非好的待客之道。(蔡依珍攝)

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陸委會主委陳明通拜會高雄市長韓國瑜，韓妙喻陳明通是唐僧，拜託中央不要到地方念緊箍咒，桃園市長鄭文燦24日對此表示，兩岸交流無論藍綠，心態都是開放的，設置路障跟交流前提的是對岸，喊話稱對岸把「九二共識」或「兩岸一家親」當成通關密語，並非好的待客之道。

鄭文燦24日參加揮毫迎春活動時，被問及陳明通拜會韓國瑜的看法，他看淡表示，陸委會例行在新科直轄市長上任後，都會安排拜訪座談，了解地方對兩岸城市交流的看法，

對於韓國瑜自稱孫悟空，拜託陳明通別念緊箍咒，鄭文燦表示：「兩岸城市怎麼交流，也不至於把中華民國的招牌拆掉、把身分證放棄、或者把新台幣丟掉！」相信不至於這樣，希望大家的出發點要一致。

鄭文燦直言，陸委會很清楚表明，兩岸交流是樂見的，希望交流的同時不要賦予太多政治上的前提，他相信台灣的城市首長無論藍綠，心態都是開放的，設置路障跟交流前提的是對岸，鄭文燦覺得，我們要去交流，如何做客、做客之道都會拿捏，對方的待客之道也不能夠要求要有通關密語，像對岸把「九二共識」或「兩岸一家親」當作通關密語，也不是好的待客之道。

鄭文燦說，兩岸之間很密切、也有所差異，不能夠一刀兩斷、也很難一拍即合，他也會在陳明通拜訪桃園時，清楚表達自己的看法，「但我總是希望更多交流、更多善意、更多互動，讓兩岸能夠朝向一個制度性的協商，跟一個長期的穩定架構，我想這對兩岸的人民都好！」

(中時 )

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