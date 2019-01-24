離岸風電3關鍵數字曝光!台大醫：費率多1毛多付200億

2019年01月24日 10:44 中時電子報 戴安瑋

離岸風電躉購費率，經濟部將於下周拍板定案。前台大醫院副院長王明鉅說，經濟部如果於下星期三重新調漲躉購電價，只要每度電價增加0.1元，台灣民眾每年就將增加10億元電費，20年下來增加200億元。等於這些多出來的電費，全由人民埋單。

王明鉅在臉書發文說，經濟部根本不管什麼公投不公投，他們就是一定要在2020年前夕，把550萬瓩的離岸風電，一股腦全部和廠商完成簽約，要全體台灣民眾用大家的電費來付錢。

他說，離岸風電的躉購費率中，藏有三個關鍵數字，他要一一說明，如下:

一、每度電價， 2019年預告價格是每度5.106元。若下星期三重新調漲躉購電價，只要每度電價增加0.1元，台灣民眾每年就將增加10億元電費，20年下來增加200億元。委員們大筆一揮，多1毛就多200億元電費。

二、2019預告的躉購費率，以每度5.106元買離岸風電電力，一年上限3600小時，超過部份只能用當年的迴避成本來買，2016年是每度不到2元，為1.95元，廠商在商言商，當然希望離岸風機所發的電，全部用每度5.106元。如果刪除3600小時的上限，對台灣民眾公平嗎? 合理嗎?

三、前十年高一度7元以上，後十年低一度3元多的費率結構，基本上是讓離岸風電廠商，在投入資金設置離岸風機後，能在前十年就能有很多電費現金收入，協助廠商能用更低資金成本借到錢或找到投資人。他對這些國外廠商，一點信心也沒有。

(中時電子報)