睡覺開除濕？3大NG行為 除濕效果大打折扣

2019年01月24日 10:50 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

衣服別放在除溼機上！機器過熱恐自燃│中視新聞

專家表示，在日本等乾燥國家使用除濕機，才需要開加濕器。(示意圖/達志影像)

濕冷的冬天，總是覺得開了除濕機還是沒用嗎？專家表示，大部分人都犯了幾項常見錯誤，比如除濕機擺放的位置、使用的時間以及使用的環境，不但會使得除濕效果大打折扣，還有可能增加危險性。

到底除濕機該如何使用才能發揮最大功效？《今周刊》列出民眾最常見的3大NG行為，應盡量避免：

1. 除濕機放在牆邊

許多人為了節省空間，會把除濕機放在牆邊使用，但家事達人楊賢英表示「大錯特錯！」，因為除濕機有一個循環原理，一旦靠牆造成通風不良、機體散熱不易，不但除濕效果大打折扣，還有可能因機體溫度上升而引發火災。

2. 睡覺時開除濕機

除濕機在運作過程中會產生熱氣跟風，有可能造成人體不適，因此最好完成除濕後再就寢。標準檢驗局也建議，基於安全考量，晚上睡覺時長時間離開時，應關閉電源，並將插頭拔離電源插座。

3. 除濕機旁放一杯水

有人誤以為除濕時旁邊放一杯水，不會讓人體流失太多水分。不過楊賢英直接點明，除非像日本等較乾燥的國家，才需要加濕器，否則在台灣實在沒有必要。

另外，標檢局也提醒，除濕機不可在密閉的衣櫥或更衣間使用，也不可以將衣物覆蓋在除濕機上使用，以免發生火災；同時，記得定期清洗除濕機濾網，避免因灰塵附著，造成進風量不足，當內部零件在高溫度環境下運轉，不但影響除濕力，還會增加危險性。

(中時電子報)