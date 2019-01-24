觀光局推淡季補助 學者籲「補助應救急非救窮」

2019年01月24日 11:27 中時 李宜秦

交通部觀光局昨日與各縣市政府觀光首長召開會議，除討論觀光政策外，也研擬旅遊淡季補助計畫，觀光局副局長張錫聰說，「淡季補助確定要推，補助時間約在4月，其他細節未定」。對此，學者認為，「補助只能救急，是鴉片」。學者指出，我國的觀光政策資源不足，基礎工程不夠，頻以補助「救窮」，永遠都會只是惡性循換。

去年2月花蓮發生大地震，導致花東地區旅客銳減，觀光局為振興產業，光去年一年就推出3個旅遊補助計畫，包括花蓮3355旅宿活動、南灣補助計畫、前進宜花東，高屏暖冬遊，今年1月也趁勢推出「擴大暖冬遊」方案，如今補助期限將至，許多業者擔憂住房率再次下降，要求加碼補助。

台北城市大學觀光系助理教授李奇嶽表示，旅遊本來就有淡旺季之分，市場有一定的自由機制，當政府介入太多，對市場並非好事。他指出。國際上各政府會使用補助刺激市場，多是因有天災人禍等不可抗力的因素。

舉例而言，冰島金融危機破產時，推出「冰島航空紐約飛首都雷克雅未克100美元機票」優惠；日本北海道大地震後，推出80億元日幣北海道旅遊方案。李奇嶽說，此類補助方案的特點就是「救急」。

李奇嶽說，然而我國政府補助初衷似乎已偏離原意，本在花蓮大地震後，「救急」推出補助方案，接下來卻又連續為「救窮」推出各項補助，業者現在食髓知味，甚至還要求補助淡季，如此一來，只會使旅遊業更脆弱，當補助停止後，旅客人數就會降至冰點。

李奇嶽認為，我國觀光缺乏戰略及政策，管轄觀光的觀光局單位層級過低，反觀觀光大國日本將觀光立為國策，傾注資源升級觀光產業，提供更多人力與預算爭取客源，開放天空讓航班便利申請航線權利、開放港口爭取國際郵輪泊岸，從根本解決問題才是長久之計。

李奇嶽呼籲，長期的基礎工程或許無法像補助一般，在短時間內看到人氣，但體質定會變強，「補助是鴉片，吃久了旅客會期待，業者也會期待，吃的時候精神奕奕，上了癮斷了藥，都是痛苦，慎之。」

(中時 )