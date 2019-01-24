柯文哲砍敬老禮金惹怨　陳思宇掃街幕僚再被毆

陳思宇志工再度遭毆，陳思宇受訪時無奈表示，會加強志工的安全維護，團隊尊重不同的聲音，這是民主社會的價值，但要嚴正的譴責暴力行為。（李依璇攝）

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婦人持雨傘攻擊陳思宇幕僚，事後受訪稱不滿柯文哲取消1500敬老禮金。（李依璇攝）

柯文哲取消敬老禮金燒到「柯家軍」，陳思宇競選團隊災難連連，志工15日才在百齡國小遭抗議人士狠甩巴掌，陳當下陪同志工就醫，還激動落淚喊「我可以落選，不允許暴力行為」，沒想到今又遇到一名抗議婦人持雨傘攻擊幕僚頭部，造成幕僚頭部紅腫。

陳思宇24日上午於葫蘆堵市場掃街拜票，期間一名幕僚遭到婦人持雨傘攻擊頭部，造成該幕僚頭部紅腫，婦人仍緊隨在隊伍旁接連髒話叫囂。

婦人事後受訪稱，不滿柯文哲取消1500元敬老禮金，「別的縣市都有，台北為什麼沒有？」媒體詢問為何使用暴力手段，婦人再度舉起雨傘作勢攻擊，接著快步離去。

陳思宇無奈表示，該名婦人最近常出現在競選團隊周遭，情緒一直不太穩定，相信這次只是單一個案，但還是那句話「譴責暴力」，她非常擔心志工安危，會加強志工的安全維護，團隊尊重不同的聲音，這是民主社會的價值，但要嚴正的譴責暴力行為。

陳思宇辦公室指出，選舉將近，團隊已不是第一次遭到類似的暴力對待，海報遭刻意損毀甚至被噴漆、工作人員被尾隨、志工被暴力相向，讓人心疼也心痛。民眾激情應該回歸理性，不應使用暴力的方式來表達訴求，選舉只是一時，沒有人應該被這樣對待，希望類似事件不再重演

(中時 )

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