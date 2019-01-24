海軍春節加強戰備 無人機展即時畫面

2019年01月24日 11:11 旺報 張國威

國軍108年春節加強戰備媒體參訪團今(24)日前往屏東基地，參訪海軍海上戰術偵搜大隊與南部海域偵巡艦艇遂行聯合監偵作業，以及銳鳶、紅雀等海軍現役無人機近距離飛行展示，見證官兵勤訓精練成果，以及捍衛海疆安全的決心。

本次操演想定，無人機依作戰中心提供預警情資起飛，執行目標聯合監偵，搜索目標位置情傳；同時，蘇澳艦及昆明艦模擬飛彈來襲，發布防空一級備戰，並依指令施放干擾彈及採取反飛彈措施，將各式武器指向來襲目標。上述畫面由銳鳶無人機偵照後，透過國軍情傳鏈路傳輸即時影像，忠實呈現記者面前，充分展現海軍遠距離指管及監偵能力。

海軍司令部表示，「掌握情資，才能掌握戰場主控權。」面對未來作戰環境的詭譎多變與嚴峻挑戰，指揮官必須在最短時間內瞭解戰場環境、識別敵我，採取最迅速、正確之反應。銳鳶無人機結合在航偵巡艦、機及觀通系統等兵力，可強化對廣大海域搜索及目標監偵、辨識能力，大幅提升指揮官戰場用兵彈性，加速決心下達。

海軍司令部強調，銳鳶、紅雀無人機是國內中山科學研究院自行研發設計之監偵利器，為「國防自主」重要指標。海軍將持續以創新不對稱思維，建立「量少、質精」的堅強武力，以捍衛國家主權，保障全國人民安全。全體官兵也將賡續秉持犧牲奉獻、同舟共濟的忠義軍風，戮力戰訓整備，建立堅實可恃戰力。

(旺報 )