海軍春節加強戰備 無人機展即時畫面

鋭鳶無人機展海上即時作戰畫面。海軍提供

友善列印
旺報

國軍108年春節加強戰備媒體參訪團今(24)日前往屏東基地，參訪海軍海上戰術偵搜大隊與南部海域偵巡艦艇遂行聯合監偵作業，以及銳鳶、紅雀等海軍現役無人機近距離飛行展示，見證官兵勤訓精練成果，以及捍衛海疆安全的決心。

本次操演想定，無人機依作戰中心提供預警情資起飛，執行目標聯合監偵，搜索目標位置情傳；同時，蘇澳艦及昆明艦模擬飛彈來襲，發布防空一級備戰，並依指令施放干擾彈及採取反飛彈措施，將各式武器指向來襲目標。上述畫面由銳鳶無人機偵照後，透過國軍情傳鏈路傳輸即時影像，忠實呈現記者面前，充分展現海軍遠距離指管及監偵能力。

海軍司令部表示，「掌握情資，才能掌握戰場主控權。」面對未來作戰環境的詭譎多變與嚴峻挑戰，指揮官必須在最短時間內瞭解戰場環境、識別敵我，採取最迅速、正確之反應。銳鳶無人機結合在航偵巡艦、機及觀通系統等兵力，可強化對廣大海域搜索及目標監偵、辨識能力，大幅提升指揮官戰場用兵彈性，加速決心下達。

海軍司令部強調，銳鳶、紅雀無人機是國內中山科學研究院自行研發設計之監偵利器，為「國防自主」重要指標。海軍將持續以創新不對稱思維，建立「量少、質精」的堅強武力，以捍衛國家主權，保障全國人民安全。全體官兵也將賡續秉持犧牲奉獻、同舟共濟的忠義軍風，戮力戰訓整備，建立堅實可恃戰力。

(旺報 )

告別F／A-18C時代 美海軍老黃蜂… 強化海上偵搜國造銳鳶無人機首次…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。