綠鐵票區鬆動？台南立委輔選 黃暐瀚指勝負關鍵在這

2019年01月24日 11:17 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

台南市第二選區立委補選白熱化，由於此選區是綠營大票倉，但民進黨呈現分裂態勢，外界關注國民黨推出台南市議員謝龍介是否有勝算？畢竟，在2018台南市長選戰中，綠營在分裂情況下，台南市長黃偉哲最終還是勝出。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，謝龍介在台南蹲點二十多年，若韓國瑜挾帶韓流再為謝助選，第二選區綠地變藍天的機率不是沒有。

民進黨中執會9日通過台南市第二選區立委補選徵召郭國文，對此該選區民進黨另名參選人陳筱諭退出民進黨，表達參選到底的決心。而國民黨則是確定徵召謝龍介參選補選。第二選區呈現「三腳督」局面。

黃暐瀚於網路節目《鄉民大會》表示，這次台南立委補選第二選區，台南市長黃偉哲在2018年的立委選中，於該區得票率為76.4%，得票數約14萬票。國民黨派出的候選人才拿到三萬多票，投票率還不到20%。在這種情形下，謝龍介要怎麼選？

黃暐瀚認為，台南市立委選戰因為是補選，所以投票率不會高，不能用基本的藍綠盤去看，得票率估大概三成到四成之間。雖然第二選區是民進黨票倉，但現在綠營呈現分裂狀態，郭國文和陳筱諭兩人分蝕綠營選票。而謝龍介已在台南蹲點二十多年，若韓國瑜挾帶韓流再為謝助選，第二選區綠地變藍天的機率不是沒有。

(中時電子報)