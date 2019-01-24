蓋在百年火車站裡的星巴克 喝咖啡看火車跑

2019年01月24日 11:31 中時電子報 陳煌祥

星巴克新竹新豐站門市，是全台唯一能邊喝咖啡邊欣賞火車的門市。(圖/星巴克)

星巴克近年吹起特色門市風格。今24日開幕的新竹新豐門市，是全台首間由舊火車站改建而成全台唯一「鐵道星巴克」，讓消費者不僅置身古蹟中，更能在門市觀看火車行駛而過，成為2019新春旅遊新景點。

繼去年由日本建築大師隈研吾操刀，全亞洲首間貨櫃星巴克花蓮迴瀾門市，造成轟動，2019年首間特色門市，於今24日下午1點開幕開，這間由新竹新豐舊火車站改建而成，車站於清光緒19年（1893年）建立，至今已有126年歷史，門市延續當時的車站大廳設計，是全台首間可於門市內觀看火車行駛而過的星巴克。

新竹新豐門市的建築3D透視圖。(圖/星巴克)

星巴克新豐門市限量專屬的新豐背心袋。(圖/星巴克)

近年台鐵局積極活化閒置的老舊房舍，而新豐站門市是星巴克在公開標租中，取得新豐舊火車站承租權後著手改造，目前租期5年，台鐵局表示若承租狀況良好，可優先再續3年。

星巴克表示，即日起至2月28日，凡持新竹新豐車站起訖站車票，即可至星巴克新竹新豐門市享購兩杯同款飲品第2杯半價優惠，一張票限優惠一組，單筆消費滿1,280元即可獲得專屬新竹新豐限量背心袋1個，點購大杯那堤，可用299元加購魅力雷雕新竹隨行杯。

(中時電子報)