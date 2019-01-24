計程車業者質疑市府獨厚台灣大車隊 發動抗議爭權益

2019年01月24日 11:30 中時 陳世宗

陳情的計程車業者要求市府於28日前給答覆，否則將發動大規模抗爭行動！（陳世宗攝）

中華大車隊、台中衛星及大都會等計程車隊，因質疑市府獨厚特定的車隊可以刷敬老愛心卡獲得補助，24日上午發動前往府會園道聚集抗議，要求市府應一視同仁！市府交通局表示，目前研擬擴大計程車業者參與及調整補貼的可行方案，希能更符合公平正義原則。

中華大車隊等計程車業者，今天發動近百輛計程車聚集在府會園道抗議，表達不滿目前因敬老愛心卡弊端不斷，要求即刻起禁止讓特定的車隊刷老人卡；他們為配合台中市政府老人搭計程車可刷敬老愛心卡的德政，台中市在地車隊將會準備0800免費叫車專線，供65歲以上老人使用。

計程車抗議業者說，交通局承辦人允諾要協調卻無下文，畢竟1000元刷卡金都是台中市民的辛苦納稅錢，每個市民都有權利和義務要好好監督，這些金額的流向；要求市府需於1／28日前給業者一個合理交待，否則1／29日將發動大規模的抗爭活動。

交通局表示，只要是合法計程車車隊、合作社及公(工)會，與交通局完成契約簽訂並經驗證及裝置完成車上刷卡機後，即可由交通局同意提供敬老愛心卡補助搭計程車服務；為使補貼方式更符合公平正義，市府目前正積極評估調整方案，希望擴大計程車業者參與。

交通局強調，為避免盜刷等違法使用情事，該局目前採行一系列防弊措施。敬老愛心卡限本人使用，不得轉讓或轉借他人使用，違反者經查獲，持卡人將被停權；冒用的票證資料，交通局也會請司機配合提供處理；民眾或計程車業者若發現任何違法情形，歡迎將具體事證，包括司機隊編、姓名、車號、發生日期等，送至交通局查處。

(中時 )