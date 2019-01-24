台灣虎航春節期間 航班起飛前三小時受理報到

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農曆春節將至，桃園國際機場旅客運量可望再創新高，為避免人潮流量增加，進而影響機場安檢及證照查驗的作業時程，甚至可能造成旅客趕不上航班的情況，台灣虎航今(24)日宣布，新年期間自2019年2月2日起至2019年2月8日止，凡是於桃園機場出發的航班，台灣虎航將於航班起飛前3小時開始接受辦理報到手續，並建議旅客於航班起飛前1小時完成報到手續，以避免後續過程壅塞，導致旅客可能趕不上航班的情況。

同時提醒旅客於辦理行李託運作業時，請勿於託運行李內放置行動電源或打火機，以免託運行李無法通過X-RAY檢查作業，間接影響旅客後續通過安檢及證照查驗的時間；也建議旅客可事先申請自動通關，以加快通關效率。

台灣虎航亦重申現行隨身手提行李規定，每位乘客皆可攜帶1件手提行李，三邊尺寸小於54cmx38cmx23cm(上述尺寸包含輪子及手把等外部突出物)與1件個人隨身物品，如：手提包、電腦或免稅商品等，共計2件，總重量不得超過10公斤；並將於登機口進行檢查，若手提行李超過上述限額，且未於機場報到櫃台進行託運者，需於登機口支付登機門託運行李費用，每件收取新台幣NT$1,000元整。

因應非洲豬瘟疫情防治，台灣虎航所有飛往台灣的航班，皆利用機內廣播配合宣導禁止攜帶任何肉品及肉類製品入境，違者最高將處新台幣100萬元罰鍰，提醒旅客於過年期間購買伴手禮入境台灣時，務必多加留意，以免誤觸法。所有搭乘台灣虎航航班自澳門入台的旅客，也請配合手提行李檢查作業。

另外，台灣虎航客服中心(＋8862-5599-2555)的營業時間亦於春節期間稍作調整，2019年2月4日的營運時間為上午09：00起至下午17：00止；2019年2月5日起至2019年2月9日的營業時間為上午09：00起至下午18：00止，並於2019年2月10日起恢復正常營運，春節期間也歡迎旅客多加利用台灣虎航官網(www.tigerairtw.com)進行相關操作亦可參見「常見問題」(www.tigerairtw.com／zh-tw／support／faq)以獲得進一步的解答。

台灣虎航表示敬祝所有旅客新年快樂、旅途順心如意。

(工商 )

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