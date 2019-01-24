NBA》林書豪第3節穩軍心 老鷹展翅宰公牛

林書豪勇猛闖進公牛禁區準備上籃。(美聯社)

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中時電子報

華裔後衛林書豪24日決心不讓老鷹再被對方逆轉，靠著豪哥貢獻15分、4助攻與2籃板，其中包含第3節快結束時的關鍵連拿5分，老鷹最後以121比101輕取公牛，就算老鷹再怎樣不重用豪哥，想贏球還是必須靠他才行！

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林書豪上半場交出3投全進，包含個人首顆三分球，加上柯林斯內線強勢猛攻，一度帶領老鷹取得20分領先優勢，沒想到老鷹總教練皮爾斯繼續重用上半場5投0中的崔楊，讓地主公牛趁機追上，上半場打完追成60比66。

幸好林書豪第3節再次扮演穩定軍心角色，他在這節快結束前，先是快攻上籃取分，接著又進三分外線，個人連取5分，帶領老鷹重新擴大領先到15分，甚至末節豪哥再上，馬上連傳兩次助攻給柯林斯投進三分球穩住勝果。

林書豪替補打了21分42秒，投10中6，含三分球投4中2，3罰中1，唯一美中不足的是他也出現3次失誤，柯林斯攻下生涯新高35分，三分球更有4投全進的神準演出，普林斯15分，戴特曼與艾利克斯連各有14分。

老鷹此役一度戰情吃緊的主因，在於全力培養的菜鳥後衛崔楊手感低迷，他最後投12中1，含三分球投7中1，就算他拿5分、12助攻與7籃板，仍展現沒法扛下先發主控的難堪模樣，更讓豪哥在老鷹的地位更加尷尬。

(中時電子報)

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