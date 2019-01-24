「喊台獨又在大陸做生意」是誰？ 網友神解：鄭麗君尪

2019年01月24日 11:33 中時電子報 陳科廷 邱珮畇、影音編輯

20190124中天新聞 柯怒「喊台獨又在大陸做生意」是誰？ 網友神解...鄭麗君

台北市長柯文哲日前受訪時說「不要談喊獨立，又要在大陸做生意，最討厭這種人」。民進黨立委段宜康要他說清楚在講誰，柯文哲不耐煩再嗆「叫他把曲棍球吞下去再問!」網友神解柯文哲說的人就是文化部長鄭麗君老公沈學榮。

台北市長柯文哲被外界視為參選2020總統大選人選之一，其兩岸論述備受關注，日前柯P直言「別喊台獨又在中國做生意」。和綠委段宜康隔空互嗆，段宜康要求柯文哲不要含沙射影，講清楚是誰一邊在大陸做生意一邊喊獨立，柯事後受訪時相當不耐煩，忍不住又嗆：「叫他把曲棍球吞下去再問!」

對於柯文哲說的人是誰?外界神解，就是文化部長鄭麗君老公沈學榮。文化部長鄭麗君被稱為最有錢公務員，去年財產申報合計超過13億。

去年金馬獎捲入台獨事件，鄭麗君發言引發大陸網友圍剿，大陸網友更在微博討論區起底沈學榮，在對岸有設置產業，公司名稱為東莞居磁電子公司。但鄭麗君辦公室事後澄清，2012年鄭麗君擔任民進黨立委後，2012年沈學榮即退出東莞居磁電子公司經營，不再擔任董事長，也未擔任董事。近年來臺灣居磁工業公司與東莞居磁電子公司亦僅有買賣之業務往來。

鄭麗君丈夫沈學榮目前擔任居磁工業董事長，雖然鄭麗君澄清丈夫多年沒在中國投資，跟他結婚後，他也沒去過中國。過去因為某些公司需要技術性合作，品牌授權，她已經跟社會報告過了。但查看2016年網頁資料，東莞居磁總經理掛名的仍是沈學榮。

藍營也批雙重標準，國民黨議員謝龍介說，明的一套，暗的一套，私底下又一套，當初吳寶春去賣個麵包就快被他們K死。

(中時電子報)