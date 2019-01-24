《時來運轉》運彩報報 - 亞洲盃8強 名帥較勁風起雲湧

2019年01月24日 11:39 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

2019亞洲盃來到最後8強階段，也成了多位世界級名帥較勁的舞台。以下就從8位教練的角度，一探8強對戰的可能結果。

24日晚上9點首先登場的是4屆冠軍日本，對戰黑馬越南。日本主帥森保一球員時代是中場出身，2012年開始出任老東家廣島三箭總教練，帶領球隊拿下3次J1聯賽冠軍。2017年接任日本U23主帥，目標2020東京奧運，去年世界盃作為西野朗的副手，幫助日本打進16強，現在是身兼國家隊和U23主帥。森保一強調攻守平衡，以多名世界盃主力搭配旅外的優秀青年才俊，如富安健洋、堂安律和南野拓實，打造出一支具有爭冠實力的隊伍，小組賽3戰全勝，16強更力挫中東勁旅沙烏地阿拉伯。對手越南去年大放異彩，曾經擔任前南韓國家隊主帥希丁克副手的朴恒緒功不可沒，2017年接任越南國家隊兼U23總教練時，越南足球正陷於低谷，朴恒緒從青訓做起不到半年就成果豐碩，去年1月的U23亞洲盃領軍殺入決賽才敗給烏茲別克；亞運會小組賽戰勝日本首名出線，淘汰賽連克巴林和敘利亞打進4強才敗給最後的冠軍南韓；年底的東南亞錦標賽，越南在相隔十年後再度捧起冠軍。這一連串的成績，也讓人對越南在本屆亞洲盃寄予厚望，雖然小組賽不敵伊拉克和伊朗，但2：0力克葉門搶下16強門票，淘汰賽面對擊敗澳洲拿下B組首名的約旦，仍和對手踢成1：1平手，靠著PK戰淘汰對手晉級。

結果預測：日本2：1越南

8強第2戰由中國對陣伊朗，將是兩名世界級冠軍名帥的比拚，中國主帥是2006年世界盃冠軍義大利的著名教頭里皮（Marcello Lippi），執教尤文圖斯和廣州恆大期間奪冠無數，是史上第一位贏得歐冠、世界盃和亞冠的總教練。2016年臨危授命接掌中國隊兵符，差點就在世界盃資格賽出線。本屆亞洲盃打進8強已完成最低目標，面對亞洲排名第一的伊朗，連里皮都承認對手比自己強，中國能否作出突破，端看善於戰術變化和奇兵調度的「銀狐」里皮還有什麼牌可以打。對手伊朗的總教練奎羅斯（Carlos Queiroz）名氣也不遑多讓，葡萄牙在1989和91年連霸世青賽就是他的功績，曾經兩度擔任曼聯助教，並曾經執教皇馬一年，2011年起接任伊朗總教練，他成功引入多名伊朗僑民進入國家隊，包括達瓦里、德亞加、古全內賈德、納扎里、古多斯和比塔霍爾等，大大增強了伊朗隊的實力，2014和18世界盃表現有目共睹，上屆亞洲盃也挺進8強才在PK戰不敵黑馬伊拉克。本屆亞洲盃伊朗穩紮穩打，除了已經提前出線後被伊拉克逼和0：0，其他3戰全勝，1球未失。

結果預測：伊朗2：0中國

第3場8強戰將由南韓對卡達，南韓主帥是葡萄牙人保羅班托（Paulo Bento），班托是防守中場出身，球員時代曾效力本菲卡和里斯本運動兩支葡超勁旅，2010年當奎羅斯因戰績不佳下台後，班托接下棒子成功帶領葡萄牙打進2012歐洲國家盃，並且打進最後4強，才在PK戰敗給最後的冠軍西班牙。班托2017年短暫擔任中超重慶力帆總教練，季中因戰績不佳離任，去年8月受聘為南韓主帥。本屆亞洲盃南韓的防守表現亮眼，小組賽3連勝未失1球，16強歷經加時賽強壓巴林晉級。對手卡達絕對是本屆亞洲盃的黑馬之選，西班牙籍主帥桑切斯（Félix Sánchez）曾任巴塞隆納青年隊教練長達10年，2006年即前往卡達協助培育青年好手，隨後歷任卡達U19、U20和U23總教練，對卡達足球發展有舉足輕重的地位，17年起接任國家隊，目標是2022年卡達舉辦的世界盃。卡達在2014年已先搶下亞洲U19冠軍，今年的亞洲U23打進4強才在PK戰負越南，隨後1：0力挫南韓收穫季軍。本屆亞洲盃，桑切斯已將多名U23小將提升至大國腳，包括後衛薩爾曼、中場卡列德穆罕默德、後衛阿爾拉維、中場穆斯塔法和前鋒阿爾莫埃茲阿里等，其中年僅22歲的阿里在小組賽狂進7球，包括對北韓的大四喜和擊敗沙烏地阿拉伯的2個進球，可見青訓有成，就連目前在卡達聯賽效力的西班牙世界盃冠軍中場名將哈維都預言，本屆卡達將會爆冷奪冠，你相不相信？

結果預測：卡達1：0南韓

最後一場8強戰由地主阿聯大公國迎戰衛冕冠軍澳洲，阿聯為了在自家舉辦的亞洲盃打出好成績，2017年就請來曾率領日本拿下2011年亞洲盃冠軍的義大利名帥扎切羅尼（Alberto Zaccheroni）執教，扎切羅尼1999年幫助AC米蘭重奪失落兩年的義甲冠軍一戰成名，但隨後轉戰拉齊、國際米蘭和尤文圖斯都沒留下功績，反倒是在日本4年成功重奪亞洲盃，也在2013年第一次贏得東亞盃冠軍。扎切羅尼接下阿聯國家隊後的首個大賽是2018年海灣盃，阿聯在小組賽1勝2和力壓沙烏地阿拉伯，與阿曼攜手晉級，4強PK戰淘汰伊拉克，決賽再逢小組賽手下敗將阿曼，結果PK不敵對手屈居亞軍。本屆亞洲盃阿聯因為是地主避開眾多強敵，但小組賽僅1勝2和，16強面對中亞小國吉爾吉斯也打到加時才以3：2險勝，在前亞洲足球先生奧馬爾因傷未能參賽的情況下，阿聯想重演上屆打進4強的佳績恐怕大不易。上屆4強戰，阿聯正是敗給澳洲而只能踢季軍戰，兩隊本屆再於淘汰賽交鋒，雙方教練都已換人，澳洲目前由本國籍教練阿諾德（Graham Arnold）掛帥，他球員時代踢前鋒，曾在荷蘭與日本闖盪，執教過中岸水手、雪梨FC和仙台維加塔，去年世界盃後取代表現讓人失望的荷蘭人范馬維克（Bert van Marwijk），二度擔任澳洲國家隊和U23總教練。澳洲在小組賽首戰爆冷不敵約旦，但隨後連勝巴勒斯坦和敘利亞，16強與中亞勁旅烏茲別克苦戰120分鐘互交白卷，最終靠著效力英超布萊頓的門將馬修萊恩擋下對手兩個十二碼，才驚險挺進8強。

結果預測：澳洲1：1阿聯大公國

(中時電子報)