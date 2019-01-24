王金平：318學生佔領立法院行為本身違法

2019年01月24日 12:23 中時 周毓翔

前立法院長王金平履被藍營質疑當初318太陽花學運時放任學生佔領立法院，沒有積極作為才導致後來藍軍大敗。對此，王金平今發出聲明，澄清當晚學生闖進立法院，他認為行為本身與法律規定不合，但是他特別提醒當時的行政院長江宜樺，他尊重警政署進行驅離，但要以學生的安全為優先。

王金平指出，318學運剛發生時，立法院與行政院相關單位就已經持續不斷溝通。當晚11點多，江宜樺來電告知他警政署準備強力驅離佔據議場的學生。當晚學生闖進立法院，行為本身與法律規定不合，因此對於行政院的決定，我在電話中表示尊重。但也提醒江，驅離行動進行時，要以保護學生的安全為第一優先。

而19日凌晨，警方當晚必須同時兼顧立法院、總統府與總統官邸的維安規劃，警力無法集中。而議場內學生人數不斷增加，並建築堅實的防禦工事，在野黨立委也來到現場保護學生。因此警方連續發動的三波行動，都在學生的阻擋之下，無功而返。王金平說，若再繼續驅離，恐怕會有嚴重的衝突，因此他建議先不要行動，大家來想想有沒有其他方法解決。

王金平認為，太陽花學運社會各界有不同的看法，行為本身固然違背法律，但年輕人願意站出來，表達自己對政府政策、對未來發展的的看法與理想，無論贊同與否，他們的勇於承擔，還是有值得肯定的地方。台灣社會是不是能在經歷這個歷史事件後變得更成熟、更包容，能夠更理性客觀的看待，值得大家思考。

(中時 )