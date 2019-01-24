夏語心火辣登場 行銷嘉縣遊程、新年禮盒

翁章梁在記者會上難得展現活潑的一面，跟夏語心互動「脫稿演出」逗得台下觀眾哈哈大笑。（張亦惠攝）

友善列印
中時
夏語心一曲熱舞火辣開場。（張亦惠攝）
嘉義縣政府24日舉辦「憶童趣嘉遊」記者會，特別邀請藝人夏語心、縣長翁章梁、縣農會總幹事黃貞瑜、各鄉鎮農會總幹事及議員們出席，一同行銷嘉義縣。（張亦惠攝）
記者會上來賓一起定格3分鐘挑戰假人影片。（張亦惠攝）

嘉義縣政府24日舉辦「憶童趣嘉遊」記者會，特別邀請藝人夏語心、縣長翁章梁、縣農會總幹事黃貞瑜、各鄉鎮農會總幹事及議員們出席，一同行銷嘉義縣文觀局推出的「玩豬格格九宮格」設計9條9宮格遊程，還有縣農會推出的各鄉鎮零嘴禮盒。

翁章梁在記者會上難得展現活潑的一面，跟夏語心互動「脫稿演出」逗得台下觀眾哈哈大笑，夏語心也分享過去跟著媽祖遶境來嘉義的心得，推薦遊客過年來嘉義玩。

為讓大家找回童時過年樂趣，縣農會推出「憶童趣嘉遊」春節禮盒，嚴選11鄉鎮13樣零嘴組成，盒上還精心設計互動小遊戲，售價699元，黃貞瑜強調，健康、安心是首選，這項「春節限定」高CP值的伴手禮，只有初一到初六在嘉義市兆品酒店及東石漁人碼頭獨家販售。

翁章梁說，搭配豬年生肖以及9天連假，文化觀光局以「玩豬格格」為名設計9條9宮格景點，除了經典景點阿里山、奮起湖外，也加入茶園風光、沿海景色以及適合親子全家出遊的景點，推薦大家「過年來嘉玩」。

(中時 )

假牙沒清潔！8旬婦腦膿瘍險癱瘓 金豬報喜 北科大生教你「編」春…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。