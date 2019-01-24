夏語心火辣登場 行銷嘉縣遊程、新年禮盒

2019年01月24日 11:42 中時 張亦惠

夏語心一曲熱舞火辣開場。（張亦惠攝）

嘉義縣政府24日舉辦「憶童趣嘉遊」記者會，特別邀請藝人夏語心、縣長翁章梁、縣農會總幹事黃貞瑜、各鄉鎮農會總幹事及議員們出席，一同行銷嘉義縣。（張亦惠攝）

記者會上來賓一起定格3分鐘挑戰假人影片。（張亦惠攝）

嘉義縣政府24日舉辦「憶童趣嘉遊」記者會，特別邀請藝人夏語心、縣長翁章梁、縣農會總幹事黃貞瑜、各鄉鎮農會總幹事及議員們出席，一同行銷嘉義縣文觀局推出的「玩豬格格九宮格」設計9條9宮格遊程，還有縣農會推出的各鄉鎮零嘴禮盒。

翁章梁在記者會上難得展現活潑的一面，跟夏語心互動「脫稿演出」逗得台下觀眾哈哈大笑，夏語心也分享過去跟著媽祖遶境來嘉義的心得，推薦遊客過年來嘉義玩。

為讓大家找回童時過年樂趣，縣農會推出「憶童趣嘉遊」春節禮盒，嚴選11鄉鎮13樣零嘴組成，盒上還精心設計互動小遊戲，售價699元，黃貞瑜強調，健康、安心是首選，這項「春節限定」高CP值的伴手禮，只有初一到初六在嘉義市兆品酒店及東石漁人碼頭獨家販售。

翁章梁說，搭配豬年生肖以及9天連假，文化觀光局以「玩豬格格」為名設計9條9宮格景點，除了經典景點阿里山、奮起湖外，也加入茶園風光、沿海景色以及適合親子全家出遊的景點，推薦大家「過年來嘉玩」。

(中時 )