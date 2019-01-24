2019年01月24日 11:40 旺報 李侑珊

金豬報喜，北科大生教你「編」春聯。（北科大提供）

農曆春節即將到來，春聯除了可以貼在家門口，也能搖身成為可愛又喜氣的吊飾！國立臺北科大文化事業發展系學生展現創意，將傳統春聯結合香包，編織成「吉祥豬春聯香包吊飾」，1月25日(周五)將在臺北市年貨大街永樂市場廣場前，舉辦DIY體驗活動，讓民眾感受歡喜又溫暖的年節氣氛。

國立臺北科技大學文化事業發展系力行無邊界大學和大學社會責任，以擁有百年風華的「大稻埕」做為學習的新場域，致力文化復育創新、活化歷史街區。1月25日（周五）由教授張怡敏、楊麗祝與王怡惠研究團隊策畫「編織春聯喜洋洋，占卜好運旺旺來」活動，展示學生們針對中藥行、霞海城隍廟、大千百貨舊址等大稻埕特色景點，所開發的商品設計和年節應景活動。

活動現場，榮獲全國技藝競賽大獎的文發系技藝特優生郭芷君，將教導大家手工編織迷你春聯。郭芷君表示，春聯雖然應景，但年節過後，常被丟棄。因此他將傳統春聯習俗，結合香囊，發想出「吉祥豬春聯香包吊飾」，用毛線、簡易的鈎針技巧，就能編織完成，吊飾可掛在包包或是當鎖匙圈，富有春節氣氛又實用。

每逢年節，霞海城隍廟湧進大批民眾參拜祈福，活動當天，文發系碩士生楊碩人繪製霞海城隍廟圖騰的瓷碗瓷盤，楊明峰、賴欣渝同學手工燒製而成的大稻埕建築特色陶瓷杯，將搭配迪化街老店黃永生蔘藥行提供的熱薑茶，以及蔣佩璇同學從祭祀用香文化，延伸設計的黑糖手作「占卜餅」，透過插香即可進行新年運勢占卜，民眾可邊吃邊玩、全程免費，一起吃「香」又喝「辣」。在感受新年歡喜又溫暖的氣氛之餘，認識大稻埕的歷史特色、商道文化。

活動日期：2019／01／25(五)

活動時間：13：00-16：00

活動地點：臺北年貨大街，永樂市場廣場前

活動內容：

13：00-15：00「吉祥豬春聯香包吊飾」手工編織現場教學。

15：00-16：00「占卜好運旺旺來」吃香喝辣過新年。

報名請洽：[email protected]北科大文發系黃小姐

(旺報 )