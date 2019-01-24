金豬報喜 北科大生教你「編」春聯

國立臺北科大文化事業發展系學生展現創意，將傳統春聯結合香包，編織成「吉祥豬春聯香包吊飾」。（北科大提供）

友善列印
旺報
金豬報喜，北科大生教你「編」春聯。（北科大提供）

農曆春節即將到來，春聯除了可以貼在家門口，也能搖身成為可愛又喜氣的吊飾！國立臺北科大文化事業發展系學生展現創意，將傳統春聯結合香包，編織成「吉祥豬春聯香包吊飾」，1月25日(周五)將在臺北市年貨大街永樂市場廣場前，舉辦DIY體驗活動，讓民眾感受歡喜又溫暖的年節氣氛。

國立臺北科技大學文化事業發展系力行無邊界大學和大學社會責任，以擁有百年風華的「大稻埕」做為學習的新場域，致力文化復育創新、活化歷史街區。1月25日（周五）由教授張怡敏、楊麗祝與王怡惠研究團隊策畫「編織春聯喜洋洋，占卜好運旺旺來」活動，展示學生們針對中藥行、霞海城隍廟、大千百貨舊址等大稻埕特色景點，所開發的商品設計和年節應景活動。

活動現場，榮獲全國技藝競賽大獎的文發系技藝特優生郭芷君，將教導大家手工編織迷你春聯。郭芷君表示，春聯雖然應景，但年節過後，常被丟棄。因此他將傳統春聯習俗，結合香囊，發想出「吉祥豬春聯香包吊飾」，用毛線、簡易的鈎針技巧，就能編織完成，吊飾可掛在包包或是當鎖匙圈，富有春節氣氛又實用。

每逢年節，霞海城隍廟湧進大批民眾參拜祈福，活動當天，文發系碩士生楊碩人繪製霞海城隍廟圖騰的瓷碗瓷盤，楊明峰、賴欣渝同學手工燒製而成的大稻埕建築特色陶瓷杯，將搭配迪化街老店黃永生蔘藥行提供的熱薑茶，以及蔣佩璇同學從祭祀用香文化，延伸設計的黑糖手作「占卜餅」，透過插香即可進行新年運勢占卜，民眾可邊吃邊玩、全程免費，一起吃「香」又喝「辣」。在感受新年歡喜又溫暖的氣氛之餘，認識大稻埕的歷史特色、商道文化。

活動日期：2019／01／25(五)

活動時間：13：00-16：00

活動地點：臺北年貨大街，永樂市場廣場前

活動內容：

13：00-15：00「吉祥豬春聯香包吊飾」手工編織現場教學。

15：00-16：00「占卜好運旺旺來」吃香喝辣過新年。

報名請洽：[email protected]北科大文發系黃小姐

(旺報 )

夏語心火辣登場 行銷嘉縣遊程、… 經濟部監測春節物價 4大超商價格…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。