《時來運轉》運彩報報 - 「第一節不讓分」的天使與魔鬼

2019年01月24日 11:45 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

冰球賽事第一節不讓分與全場不讓分賠率彼此存在連動性，而全場不讓分賠率取決於對戰球隊實力強弱比較、球員傷病等因素。第一節不讓分勝率是否與球隊戰績優劣畫上等號呢?今天就帶各位彩迷來解析NHL第一節不讓分藏在細節裡的天使與魔鬼!

「淨勝球」是彩迷投注第一節不讓分時，可參考的有力數據之一，本季截至目前第一節淨勝球前三名球隊依序為聖荷西鯊魚+15(第一節不讓分勝率4成)、匹茲堡企鵝+14(第一節不讓分勝率4成4)、多倫多楓葉+12(第一節不讓分勝率4成4)，這三支球隊不僅第一節不讓分勝率高，也是聯盟戰績前段班的球隊，與大部分彩迷投注戰績好的直覺不謀而合。

但戰績優異的球隊在第一節的表現不全然是正相關，第一顆地雷是東部聯盟第7名的蒙特婁加拿大人，本季各節淨勝球為第二節+3、第三節+7、第一節-6，第一節不讓分勝率僅有3成。另一顆地雷是西部聯盟第4名的納許維爾掠奪者，本季各節淨勝球為第二節+8、第三節+19、第一節-3，第一節不讓分勝率僅有2成9。加拿大人與掠奪者雖然戰績理想，但末兩節的進球能力較強，是彩迷在投注第一節不讓分時須特別提防的球隊。

此外，有幾支隊伍在第一節特別容易出現和局的，達拉斯星辰本季49場賽事，第一節不讓分出現和局場次有21場，和局機率4成3。東部聯盟的紐約遊騎兵本季48場賽事中，第一節不讓分和局場次是25場，和局機率高達5成2。這兩支球隊共同特點是進攻端並不強勢，但防守卻能有效箝制對手。以星辰隊為例，本季第一節場均雖只能攻進0.47球，但也僅失掉0.61球，遠優於聯盟平均的0.89球，雙方進球機率都不高的情況下，自然也容易迎來一團和氣的結局。

第一節不讓分玩法三個投注選項的賠率通常都高於2倍，掌握了第一節不讓分的天使、讓彩迷捶心肝的魔鬼，再搭配串關投注把握性高的場次，不僅可以有效運用投注預算，也提高了彩金金額，達到「以小博大」的高報酬率投資!

(中時電子報)