《時來運轉》運彩報報 - 春節紅包自己來！投注澳職季後賽

2019年01月24日 11:49 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

年關將至！在苦惱紅包哪裡來？運彩達人告訴你，趁年前趕緊投注澳洲職棒季後賽就對了！本季澳職因新增球隊與推廣目的，季後賽制度與過往有所變革，增加外卡戰與首輪季後賽，1月23日到2月3日間，最多將可能有10場的賽事可供投注，是喜愛棒球的彩迷2019年度新球季來臨前最後的賺錢良機。

坎培拉騎兵已在1月23日季後賽外卡戰力壓墨爾本王牌勝出，隨即將和布里斯本強盜遭逢；雪梨藍襪、伯斯熱火則是另一對戰組合，這兩組首輪季後賽都採三戰兩勝制。至於1到5號種子的決定方式在上週文章已經介紹此不贅述。首輪季後賽勝出的隊伍，將有幾天的休息時間，隨後要在1月31日起進行總冠軍戰，總冠軍戰則還是維持傳統採三戰兩勝制。

本季例行賽中瘋狂開出賽果讓彩迷賺錢合不攏嘴的玩法就是「勝分差7+」，達人也要在這邊提醒大家：是時候跟這個玩法說byebye了！因為「7+」賽果有極高比例出現在包含兩支新球隊吉隆韓國、奧克蘭鱷蜥的賽事中，這兩隊因為戰績落後太多並未進入季後賽。季後賽各隊伍在例行賽戰績之間追得非常緊，建議鍾愛勝分差的朋友可選擇主、客「1分差」來包牌投注；否則投注主隊「不讓分」絕對是更有把握的選項！

澳洲職棒在農曆年假期間結束後，也宣告年度棒球季將真正休兵一段時間，不過請放心！時間不會太久！美國職棒熱身賽將在2月23日正式啟動，2月25日起，則開始每天將有滿滿十多場比賽可供投注選擇。屆時我們再帶大家來看看該怎樣投注獲取更多獎金。

本季澳職台灣有Eleven Sports電視台加入轉播行列，也有中華職棒球員分散各隊效力，台灣運彩邀請大家一同參與，透過投注實際行動支持運動，正港「買運彩 看比賽 助體育 過好年」！

(中時電子報)