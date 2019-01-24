鄭惠中一巴掌打出歷史紀錄！他怒揭綠營打人祖師爺

全國公務人員協會理事長李來希。（圖/本報資料照片）

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中時電子報
全國公務人員協會理事長李來希分享張俊雄掌摑當時的行政院梁肅戎照片。翻攝李來希臉書

資深藝人鄭惠中掌摑文化部長鄭麗君後，各界罵聲不斷，鄭惠中為此赴文化部道歉。全國公務人員協會理事長李來希表示，當年掌摑立法院院長的人（張俊雄）到現在沒道歉，今天再談掌摑事件，請他們先去問問他們的祖師爺再說吧。

李來希在臉書上分享一張多年前時任民進黨立委張俊雄，掌摑當時的行政院梁肅戎照片表示，「這個當年掌摑立法院院長的人，後來當了行政院院長，這個人在家搞雙人枕頭，連行政院院長都幹了兩次，核四停建是他幹的好事，到今天都還沒有道歉，今天在談掌摑事件，請他們先去問問他們的祖師爺再說吧」。文章一出，引起網友熱議，有網友說，「民進黨打人可以，別人不可以打民進黨人」、「政治人物滿滿的雙重標準」。

還有網友指歷史會說話，並列出過去民進黨立委打人的紀錄，包括1991年04月11日，民進黨立委張俊雄往梁肅戎呼了一巴掌；1993年04月11日，民進黨立委張田川往邱創煥呼了一巴掌；2008年10月22日，民進黨立委管碧玲往洪秀柱呼了一巴掌；2009年04月22日，民進黨立委邱議瑩往李慶華呼了一巴掌。該網友說，當鄭麗君被呼了一巴掌，民進黨全黨上下突然說要譴責暴力，妳打我是民主，我打妳是暴力?然後暴力小英說：「暴力不該容忍」。

(中時電子報)

文章來源：李來希臉書

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