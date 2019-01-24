衣商回饋故鄉 旗鑑店封館供弱團選購

主富服飾公司捐贈家扶中心購衣金，雲林家扶中心400兒少24日上午到虎尾店採購，業者特地短暫封館，並派出30店員服務，讓家扶親子感受尊榮。（許素惠攝）

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在雲林家扶中心主委陳燦勳（左三）及社工、店員等協助下，受扶親子買到滿意的新衣。（許素惠攝）

NET主富服飾公司董事長黃文貞是雲林縣東勢鄉人，自從2009年88風災至今，已經捐贈上億元購衣金給家扶中心，為了讓地處故鄉偏鄉的雲林家扶中心受扶戶方便換購新衣，近日在雲林中線開設虎尾鎮旗鑑店，24日上午特地短暫封館，供受扶親子悠閒從容地選購過年新衣，享受連VIP都沒有的尊榮。

黃文貞10年來每年捐贈全國共22處家扶中心各50萬元購衣金，合計1億1000萬元，今年加碼到80萬元，每人有2000元額度，希望受扶親子大方走進舒適寬敞的服飾店，為每位兒少挑選喜歡的款式及顏色。

上午NET虎尾店不但封館，還動員了30位員工招呼協助受扶家庭採買，讓親子備感溫暖及尊榮。

居住沿海水林的53歲王阿嬤分別照顧國一及小六兩個孫子，平常不是去菜市場買，就是接收親友汰換下來的衣物給孫子穿，沒聽過服飾店的名字，過去採購店在斗六，因為太遠都放棄，這次在虎尾近一點，第一次走進NET店，猶如劉姥姥逛大觀園張望驚嘆，兩孫子開心買到新衣服。

小五林詳翰家住東勢鄉，因沿海冬季風大，最想要有件發熱衣，在店員協助下，終於挑選到保暖且合適的發熱衣褲，興奮地說，以後不用再手腳冰冷的去上學。

雲林家扶中心主任廖志文表示，黃文貞間接得知不少沿海地區的受扶戶，因為路途遙遠，放棄以購衣金，於是在雲林的中心點開設了虎尾店，日前回雲林參加同學會，並專程視察虎尾店，要求在家扶受扶戶採購前，一定要完成店內電梯設施，方便隔代教養的阿公阿嬤上下樓採購，對弱勢的照顧非常貼心。

雲林家扶中心主委陳燦勳感謝黃文貞的愛不間斷，尤其打造虎尾新店，讓雲林400位家扶兒不必再遙遠奔波，就能就近添選新衣，溫暖過年。

(中時 )

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