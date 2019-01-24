台鐵後天開賣春節實名制車票 一般旅客也可買

春節實名制列車多仍有空位。（圖為仍有空位的車次資訊／台鐵局提供）

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今年春節假期長達9天，交通部台鐵局共加開513班列車，同時在2月1日到4日、2月9日到10日開行花東線16班與南迴線2班實名制班次。台鐵今（24）日宣布，將在後天（26日）凌晨0起，開放一般旅客訂購2月1日到4日的實名制列車；下周三（30日）凌晨0點起，開放一般旅客訂購2月9日到10日的實名制列車。

台鐵春節假期列車開賣後，東部幹線在一天內狂銷60萬張車票，長途車票幾乎在一天內秒殺，為加強花東運能，台鐵共開行18班實名制列車，開放設籍花東的旅客優先使用，車型包括太魯閣、推拉式、復興號與莒光號。

台鐵表示，截至昨日晚上10點為止，除2月3日5214次；2月9日5243、5273、5629及5689次外，其餘各時段列車都還有剩餘座位，因此將開放一般旅客訂票，也就是說，只要是還需要車票，即使不是身分證開頭U、V或設籍花東的旅客，都可訂購實名制列車。

台鐵進一步說明，將在後天（26日）凌晨0起，開放一般旅客訂購2月1日到4日的實名制列車；下周三（30日）凌晨0點起，開放一般旅客訂購2月9日到10日的實名制列車。

目前各式車種都仍有空位，但太魯閣僅在2月9日上午7點37分，自台北出發到台東的列車還有空位。其他2月1日則有復興號與莒光號；2月2日有復興號、莒光號與推拉式；2月10日則有推拉式，行駛區間包括樹林至花蓮與樹林至台東。

(中時 )

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