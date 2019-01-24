離譜！植物人遭性侵產子 兇手竟是男護士

美國亞利桑那州鳳凰城哈辛達療養院（Hacienda HealthCare）中的一名女植物人病患遭性侵生子。(圖/達志影像)

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中時電子報

美國亞利桑那州鳳凰城哈辛達療養院（Hacienda HealthCare）中的一名女植物人病患遭性侵生子，亞利桑那州警方在進行DNA樣本比對後，發現兇手竟是院內36歲的男護士，目前已將他逮捕到案。

自2011年以來，一直都在哈辛達療養院工作，並在去年被指派照顧該名女病患。警方認為薩瑟蘭被指派的時間，與女病患遭侵犯的時間點相符，因此鎖定薩瑟蘭。經DNA比對後，也確認薩瑟蘭就是嬰兒的父親。

這名29歲的女病患是聖卡洛斯阿帕契族部落成員，3歲時喪失行為能力，已在療養院待了近10年。她在去年12月29日產下一名男嬰。療養院聲稱不知道女病患懷孕，根據法院文件記錄，她最後一次接受身體檢查是去年4月。

警方發言人湯普森（Tommy Thompson）說，經DNA測試後，確認性侵女病患的人就是薩瑟蘭。鳳凰城警察局長威廉斯（Jeri Williams）表示，警方以性侵和虐待弱勢成人罪逮捕持有護士執照的薩瑟蘭（Nathan Sutherland）。

療養中心發表聲明說，蘇瑟蘭被捕消息傳出後，他已遭到開除。「哈辛達療養院的每位成員都對擁有執照的護士竟嚴重傷害病患這件事感到無言以對，我們再次向病患及其家屬、社區和我們的各級合作夥伴道歉，並致上最深切的慰問。」

(中時電子報)

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