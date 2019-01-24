北市立委補選若再被綠營拿走 陳炳甫：不知台未來在哪

2019年01月24日 12:14 中時 張立勳

台北市士林、大同立委補選倒數3天，國民黨候選人陳炳甫24日炮火指向蔡政府，他質疑一個政府推出的政策，竟可以馬上改掉，又不是餐廳可以昨天賣牛排、明天賣生魚片，就像是小朋友念書沒有大人在旁督促，如果這一席再被民進黨拿走，不知道台灣未來在哪。

陳炳甫今早前往台北捷運雙連站周邊的謙和市場掃街，傍晚將由前總統馬英九陪同到士林夜市拜票，由於蔡英文總統下午也將與黨籍候選人何志偉合體輔選，被外界視為是另類「馬蔡對決」。陳炳甫表示，每個陣營都有支持者和選舉步驟，感謝馬英九來指導陪同掃街。

國民黨中央委員連勝文先前承諾，如果陳炳甫拿超過5萬票就要去跳愛河，陳炳甫分析，這次補選選舉人口數是26萬票，有4成投票率的話，大約是10萬票，每一票都必須極力爭取，至於當選門檻，大概4萬5000票以上才是比較穩的。

面對選情，陳炳甫則是把炮火攻向中央政府，他說，民進黨政府居然可以講出來一個政策，第二天就改了，一個政府不是一家公司、餐廳，可以昨天賣牛排明天賣生魚片，政府怎麼會做成這樣子呢？就是沒有人在督促，像是小朋友念書旁邊有家長盯著，一定會很認真，家長不在就會看一下手機、電視，現在中央政府就是沒有人監督、太驕傲自大，不替人民百姓著想，這一席如果再被民進黨拿走，不知道台灣未來在哪。

(中時 )