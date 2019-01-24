北市立委補選若再被綠營拿走 陳炳甫：不知台未來在哪

國民黨立委候選人陳炳甫（右）24日前往市場掃街，有攤商送上粽子，預祝包中、高票當選。

友善列印
中時

台北市士林、大同立委補選倒數3天，國民黨候選人陳炳甫24日炮火指向蔡政府，他質疑一個政府推出的政策，竟可以馬上改掉，又不是餐廳可以昨天賣牛排、明天賣生魚片，就像是小朋友念書沒有大人在旁督促，如果這一席再被民進黨拿走，不知道台灣未來在哪。

陳炳甫今早前往台北捷運雙連站周邊的謙和市場掃街，傍晚將由前總統馬英九陪同到士林夜市拜票，由於蔡英文總統下午也將與黨籍候選人何志偉合體輔選，被外界視為是另類「馬蔡對決」。陳炳甫表示，每個陣營都有支持者和選舉步驟，感謝馬英九來指導陪同掃街。

國民黨中央委員連勝文先前承諾，如果陳炳甫拿超過5萬票就要去跳愛河，陳炳甫分析，這次補選選舉人口數是26萬票，有4成投票率的話，大約是10萬票，每一票都必須極力爭取，至於當選門檻，大概4萬5000票以上才是比較穩的。

面對選情，陳炳甫則是把炮火攻向中央政府，他說，民進黨政府居然可以講出來一個政策，第二天就改了，一個政府不是一家公司、餐廳，可以昨天賣牛排明天賣生魚片，政府怎麼會做成這樣子呢？就是沒有人在督促，像是小朋友念書旁邊有家長盯著，一定會很認真，家長不在就會看一下手機、電視，現在中央政府就是沒有人監督、太驕傲自大，不替人民百姓著想，這一席如果再被民進黨拿走，不知道台灣未來在哪。

(中時 )

嘆鄭惠中一巴掌撕裂台灣 「他」… 一巴掌也兩制？綠委掐陳宜民 和…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。