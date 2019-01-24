黃志芳：陸仍是台最大貿易夥伴 持續關注二三線城市內需

2019年01月24日 12:35 工商 黃欣

外貿協會24日舉行2019年度記者會，貿協董事長黃志芳表示，2019年的工作重點在於全球布局、並開拓全球數位商機。今年仍會鎖定台灣重要的貿易夥伴加強市場拓銷，大陸便是最重要的市場之一。他並稱，除了一線城市以外，二三線城市如新疆、大西北地區等的內需商機也值得關注。

黃志芳指出，以2018年來說，大陸占台灣出口比重超過40％。2019年貿協定義五大拓銷主軸，包含「加強拓展二三線及內陸城市」、「鎖定政策商機加強拓銷」、「積極推動服務業交流」、「加強洽邀我具競爭優勢之產業買主來台採購及觀展」及「持續促進經貿交流」等，並依此五大主軸規劃40餘項推廣活動，包含組團參加重要展覽、舉辦台灣食品節、台灣精品形象推廣、中國大陸市場商機日及辦理優勢產業拓銷團等。

貿協稱，面對大陸龐大的內需市場，貿協2019年將持續組團參加3場大型綜合會」、連結大陸西南部地區共同拓展南亞國家市場之「昆明南亞東南亞國家商品展」及兩年一度集東北亞6國共同參與之「中國東北亞博覽會」，協助臺灣廠商拓展邊境貿易商機，除可藉此爭取大陸內需市場亦可轉而拓銷南向市場及面向全球。

在推進服務業交流方面，貿協將持續針對時下最夯的大健康議題籌組健康產業及中草藥商機拓銷團，並在大型博覽會中設立「台灣健康產業形象館」，另將率臺灣文創業者前進北京文博會及在香港、上海舉辦的國際授權展，協助業者開創國際授權新商機。

在執行「台灣產業形象廣宣計畫」方面，貿協將積極透過展會、賽事、活動的舉辦，於大陸行銷台灣精品，包括與台灣精品廠商合辦造勢活動或自行車賽事，並於活動中設置「台灣精品體驗營」，以更生動的方式行銷台灣。

(工商 )