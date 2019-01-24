韓流拉抬高雄房產 60台商報名看房兼旅遊超熱烈

韓國瑜當選高雄市長後，提升高雄房地產投資熱度。（資料照片 柯宗緯攝）

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中時電子報
/綜合報導
上海台商回娘家，2天1夜快閃看房團。(中天新聞提供)

韓流崛起人潮湧入，高雄建商行銷腦筋動得快，和台商團體結合，推出2天1夜快閃看房團，沒想到台商報名超踴躍，短短幾天60位人數報名額滿，把看房當成旅遊行程之一，而且看的都是全新建案，一戶至少1千到3千萬起跳。

韓國瑜11月24日當選後，高雄房地產投資熱度逐步升高，來高雄旅遊兼看房的人變多了。全國公務人員協會理事長李來希實踐選前的承諾，曾在12月揪團43人南下高雄，進行2天1夜的看屋之旅，一口氣參觀了大坪數房子，並稱感覺高雄CP值很高。

韓國瑜當選後，投資房地產熱度逐步回溫，不只中北部民眾要南下投資買房，現在還有台商快閃看房團。建商發言人周敬恆表示，這周六有60位上海台商到高雄，我們幫安排一個兩天看房行程，他們將在本月26、27日啟程，台商回家過年，他們把高雄看房行程當旅遊。

台商看房的範圍聚集在高雄的蛋黃區，房價1到3千萬，從孟子路到新莊一街到新榮街、博愛二路，4大建案每戶最少千萬元起跳。建商發言人說，有滿多台商對高雄房地產很感興趣，剛好藉由台灣過年回來的機會，就順便過來參觀我們的4個建案。

看準台商消費力雄厚，建商新規畫2天1夜快閃團，還推出只要當場下訂就能享有優惠折扣，希望能夠拉高成交率，幫高雄房地產衝一波好業績。

(中時電子報)

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