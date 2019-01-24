海軍秀銳鳶無人機操作　起降畫面首度曝光

2019年01月24日 14:40 中時 楊佳穎

配合國軍108年春節加強戰備，海軍海上戰術偵搜大隊24日與南部海域偵巡艦艇共同執行聯合情監偵操演，並安排銳鳶、紅雀等海軍現役無人機執行近距離飛行展示。其中，銳鳶無人機本次大秀低空衝場、起降等動作，畫面首度向媒體曝光。

銳鳶無人機系統由飛行載具、起降操控台、地面導控站、情資後傳系統、可攜式影像接收站等5大橡裝備組成，飛行載具形同整套系統的眼睛，由外部飛行員負責載具起飛及降落，內部操作手在飛行時提供相關參數給外部飛行員，並配合情資後傳系統將偵蒐到的即時畫面傳送到後方指揮所。

在今日的聯合監偵操演中，銳鳶無人機依作戰中心提供預警情資起飛，執行目標聯合監偵、搜索目標位置；同時，蘇澳艦、昆明艦模擬飛彈來襲，發布防空一級備戰，並依指令施放干擾彈及採取反飛彈措施，將各式武器指向來襲目標。相關畫面由銳鳶無人機偵照後，透過國軍情傳鏈路傳輸即時影像，展現海軍遠距離指管及監偵能力。

另一方面，除了紅雀無人機展現彈射起飛、攔截網降落，銳鳶無人機的起降、低空衝場今也首度對媒體曝光。不過，由於銳鳶曾發生多次失事意外，其穩定性受到關注；偵蒐一中隊中隊長劉世昌中校受訪表示，無人機都由中科院自行研發、單位實施操作，會將數據提供中科院做構改及提升。

戰術偵蒐大隊副大隊長謝旻璋也說，銳鳶的操作上會越來越好，並會將數據、參數慢慢蒐整，提供中科院做系統研改，平時任務也不只有銳鳶，海上船艦搭配也息息相關。他還說，每次任務結束後若遇到相同狀況，會對操作手做心理素質評估，相關學科、術科都達到要求後，再進模擬器做一次鑑測，都達規範標準才會放飛。

(中時 )