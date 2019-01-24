NBA》誰能阻擋？哈登狂轟生涯新高61分

哈登24日攻下生涯新高61分，包含最後關頭穩住勝果的快攻爆扣。(美聯社)

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中時電子報
黃及人

「大鬍子」哈登繼續展現無人能擋的瘋狂火力！24日作客紐約麥迪遜花園廣場，哈登攻下生涯新高61分，連21場得分破30，獨占史上第5，外加15籃板、4助攻與5抄截，簡直靠他一己之力，就幫火箭114比110擊退地主尼克。

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哈登全場投38中17、罰25中22，再次展現他受裁判「愛戴」程度，除了繼續追逐張伯倫不可思議的連65場得分破30紀錄，更是他本季第5次得分破50，改寫個人生涯新高，也讓紐約球迷親眼見識到大鬍子恐怖的得分破壞力。

「我要繼續打出這樣的表現，用表現書寫自己的歷史地位，當我有機會打球，就是我最熱愛的時刻，為此我投入了時間與努力，我還能打出怎樣表現沒有上限，」哈登賽後表示，「來到麥迪遜花園廣場，我更想打出這種表現。」

不過真正幫助火箭扭轉戰局的人，還是最後11.4秒投進超前三分球的艾瑞克戈登，他更在最後5.6秒抄到尼克中鋒馮萊的球，讓哈登快攻上籃灌進致勝兩分，戈登最後拿下20分，剛來火箭報到的法瑞德11分、8籃板及3火鍋。

或許可以真正阻擋哈登繼續這樣瘋狂得分的時機快要出現，因為火箭總教練丹托尼表示，因為左大腿拉傷缺陣已久的明星主控保羅，最快在26日主場出戰暴龍時宣告傷癒復出，有了保羅重新歸隊，哈登可能就無需這樣瘋狂飆分。

(中時電子報)

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