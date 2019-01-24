永和警、民力捷運站宣導確保民眾安心過好年

2019年01月24日 12:26 中時 葉書宏

新北市永和警分局向民眾宣導「2019年加強重要節日安全維護工作」重點暨反詐騙、舉家外出安全巡簽等為民服務措施。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局向民眾宣導「2019年加強重要節日安全維護工作」重點暨反詐騙、舉家外出安全巡簽等為民服務措施。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局向民眾宣導「2019年加強重要節日安全維護工作」重點暨反詐騙、舉家外出安全巡簽等為民服務措施。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局向民眾宣導「2019年加強重要節日安全維護工作」重點暨反詐騙、舉家外出安全巡簽等為民服務措施。（葉書宏翻攝）

農曆春節將至，新北市永和警分局為讓民眾安心歡度新年，動員偵查隊、派出所及協勤民力等多人，共同至轄區頂溪捷運站及周邊金融機構、商家等，親切向民眾宣導「2019年加強重要節日安全維護工作」重點暨反詐騙、舉家外出安全巡簽等為民服務措施，並在現場發送新春犯罪預防宣導紅包袋及文宣，活動中民眾索取熱烈，宣導效果十足。

永和警分局指出，自1月28日下午10時起至2月11日24時止，為期15天，期間為因應春節期間大量資金流動，除加強各「金融機構安全維護」相關勤務外，還提供民眾申請提領大額款項「護鈔服務」、及在人潮聚集處所「設立機動派出所」就近服務民眾，並加強「舉家外出安全維護工作」，如民眾外出旅遊、探親，可就近向轄區派出所申請住居所安全維護等多項便民及服務措施，希望民眾可以多加利用。

另外，為協助失蹤人口能夠返家，警方將「加強失蹤人口查訪、協尋」，希望民眾能踴躍提供相關資訊，幫助失蹤人口能早日返家團圓。

永和警分局表示，2019年加強重要節日安全維護工作有「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」三大工作主軸，警方除針對治安、交通方面加強勤務作為外，為使民眾更了解「民眾安心」多項服務措施。

動員多名警、民力共同至轄區捷運站等人潮聚集場所，實地向民眾當面解說服務作為及內容，宣導民眾善加利用，讓民眾都能安心、快樂過新年。

(中時 )