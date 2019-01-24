秀肌肉!大陸官媒首秀「關島殺手」 東風26發射畫面

大陸央視23日首次展示了「關島殺手」東風-26型彈道導彈的發射畫面。（翻攝大陸央視）

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在陸美圍繞貿易戰展開全方位角力之際，大陸央視23日首次展示了「關島殺手」東風-26型彈道導彈的發射畫面，「秀肌肉」的姿態明顯。大陸觀察者網分析稱，國際局勢風起雲湧，從2018年開始，大陸央視軍事報導對於火箭軍，尤其是火箭軍戰略力量的報導有所增加，在過去幾周內相繼公開了火箭軍東風-31A洲際導彈發射陣地、東風-5A／B洲際彈道「地下長城」和類比發射流程等。

大陸觀察者網報導指出，大陸央視「軍事報導」節目23日首次展示了東風-26型彈道導彈的發射畫面。除了發射畫面外，也罕見的展示了導彈吊裝，彈體細節，發射室細節和駕駛室細節等。

報導稱，發射這枚導彈的是駐紮在河南某地的火箭軍導彈某旅，在去年年末，全旅千人百車移防到西北大漠，內蒙古某地進行為期兩個月的駐訓。這是火箭軍機動導彈部隊的常態化訓練之一，從2017年開始，解放軍的火箭軍多次全旅移防大漠進行陌生地域駐訓。

報導指出，東風-26型導彈是大陸新一代中遠端彈道導彈，該型彈道導彈最早於2017年閱兵中亮相，並於去年4月份正式列裝部隊。具備四大特點，一是具備完全自主智慧財產權；二是戰鬥部核常兼備，既可遂行快速「核反擊」任務，也可遂行常規中遠程精確打擊任務；三是打擊目標陸海兼備，具備對陸上重要目標和海上大中型艦船精確打擊能力；四是融合了多項新技術，資訊化水準高。

報導稱，外媒在報導稱東風-26為「關島殺手」，這主要歸功於東風-26的射程遠，精度高，且具有一定的戰略威懾能力。由於東風-26大量列裝，解放軍的打擊範圍已經涵蓋關島，這讓關島基地的B-2「幽靈」隱身戰略轟炸機必須要考慮被打擊問題。

從此前的新聞報導畫面中，該旅和其他中程彈道導彈旅一樣，列裝了18枚彈道導彈。這已經超出了美國空軍情報中心（NASIC）在2017年年底報告的數字，美國空軍認為，大陸目前只有16枚東風-26彈道導彈。

(中時 )

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