新光三越卡利HIGH今起用 skmpay最高享7％回饋

2019年01月24日 12:27 中時 郭家崴

搶春節購物商機，新光三越「過年卡利HIGH」再加碼，2月24日前聯合11大指定銀行單卡累滿1萬元以上回饋4％、滿6萬元以上回饋5％、滿20萬元以上回饋6％電子贈品禮券，今（24日）起至2月24日使用新光三越行動支付skmpay可獨享多1％回饋，最高可達7％。

近日正值冬換季最後折扣，採買尾牙、過年新衣、除舊布新家用家電、犒賞自己的精品或最新的3C等，刷卡購物可享電子贈品禮券回饋，貴賓卡友還可累積點數，獨享美學家電集點送、周周抽好禮、壓軸抽價值158萬元的德國Mercedes－BenzA180名車等。

即日起skmpay綁定6大指定銀行，包括台新銀行／新光銀行／花旗銀行／玉山銀行／星展銀行／遠東商銀信用卡，消費任一單筆達3000元，獨享過年卡利HIGH刷卡滿額電子禮券回饋再多1％，最高回饋7％。

此外，skmpay領先市場，今起同步於全台首發推出「分期」、「紅利折抵」全新功能，1月24日至3月31日以skmpay綁定台新銀行或新光銀行的新光三越聯名卡，獨享單筆消費滿3000元享3期零利率，綁定10大指定銀行信用卡單筆消費滿5000元享6期零利率。

過年卡利HIGH檔期間，部分銀行還推出skmpay分期滿萬再加碼活動，如skmpay綁定台新銀行單筆刷滿1萬元以上且分期，加贈200元電子商品禮券；即日起至31日持skmpay並綁定9大指定銀行信用卡最高可享100％紅利折抵；另，今起至2月24日加碼首次綁定skmpay並刷過年卡利HIGH指定銀行VISA卡，不限金額消費送電子贈品禮券100元。

(中時 )