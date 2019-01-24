加拿大駐陸大使：孟晚舟有充分理由反對引渡

2019年01月24日 12:34 中時 楊家鑫

美國司法部日前證實將正式提出引渡大陸華為副董事長孟晚舟，由於涉及陸美兩國科技競爭、貿易戰，受到全球關注。對此，加拿大駐陸大使麥家廉(JohnMcCallum)日前表示，孟晚舟有「強有力的論據」反對被引渡到美國，其中原因之一是美國總統川普已將這件案子政治化。這是加拿大官員迄今對孟晚舟可能不會被引渡到美國的最明確表態。

大陸觀察者網引述加拿大廣播公司報導指出，麥家廉表示，孟晚舟有「強有力的論據」反對被引渡到美國。其中一個論據是「川普在講話中表示可能會在她的案件中有政治介入」。

川普此前表示，他有可能介入孟晚舟案，如果這符合國家安全利益或有助於與大陸達成貿易協定。加拿大外長當時則迅速警告華盛頓不要將引渡案件政治化。

麥家廉還說，加拿大沒有像美國那樣對伊朗實施同樣的制裁，「加拿大沒有參與這些對伊朗的制裁。因此，我認為她（孟晚舟）可以在法官面前提出一些強有力的論據」。

麥家廉認為，解決此案有三種可能的選項。一是引渡孟晚舟，但這「不會是個快樂的結果，而且將費時數年」，因為她可能提出上訴；二是兩國達成和解，美國放棄引渡要求；三是由加拿大法院以美方的要求毫無依據為由，釋放孟晚舟。

據悉，現年68歲的麥家廉曾擔任過自由黨政府內閣閣員，曾經以心直口快的言論引發新聞話題。

路透社認為，麥家廉的上述言論，是加拿大官員迄今最明確的表態，表明孟晚舟可能不會被引渡到美國。但這些言論可能令加拿大政府有些尷尬。因為加拿大政府一直聲稱，基於司法獨立，政府不能干預此案。

此外，「香港01」報導稱，麥家廉談及孟晚舟事件時還曾提到「我所知道的是，習近平對此非常憤怒，因此其他中國官員亦有同樣立場。」他稱不知道原因為何，認為可能是因為華為並不是普通公司，而是大陸國家龍頭企業。

(中時 )