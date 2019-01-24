重機騎士深夜會友 八仙山樂園墜谷150米慘死

2019年01月24日 12:15 中時電子報 張國欽 、中國時報／ 王文吉 、中國時報／

搜救人員持續下切至150公尺深山谷，發現洪男躺在草叢裡，頭部重創、身體多處骨折，已明顯死亡。（王文吉翻攝）

因現場地形陡峭，搜救人員利用人力搬運，花了約2小時才將遺體搬運至路面。（王文吉翻攝）

台中市和平區八仙山森林遊樂園3.5公里處，今天凌晨發生一名重機騎士掉落150公尺山崖意外，重機騎士當場無生命跡象。

八仙山莊洪姓員工24日凌晨騎乘黃牌重機前往谷關溫泉區，疑深夜視線昏暗，行經山路彎道時，不慎失速墬落山谷。相約吃宵夜的同事苦等不到洪男現身，趕緊通報警消夜搜尋，凌晨4時45在山谷下方150公尺處尋獲，但洪男已明顯死亡。

警方調查，死者為27歲洪男，受雇於台中商旅，在八仙山莊工作。洪男凌晨與同事相約到谷關吃宵夜，2人一同騎車出發，但同事在谷關等不到人，撥打電話到員工宿舍住處，室友也沒見到洪男。之後同事沿原路搜尋，在園區內1處懸崖下方，看到有車燈閃爍，趕緊通報119。

台中市消防局24日凌晨2時5分接獲民眾報案，指稱有同事騎機車行經八仙山內路道3.5公里附處，摔落2、3層樓高懸崖，需要協助。搜救人員到場後，在50公尺深懸崖下發現黃牌重機，持續下切至150公尺，發現騎士頭部嚴重受創，身體多處骨折，已明顯死亡。

搜救人員表示，現場地形陡峭，無法使用吊臂，因此利用人力搬運，花了約2小時，於凌晨6時57分將遺體搬運至收費站處。警方已報請檢察官相驗，並調查事故發生原因。

(中時電子報)