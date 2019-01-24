《全台最速報》又是酒駕惹禍！大里計程車遭撞翻釀3死

《全台最速報》又是酒駕惹禍！大里計程車遭撞翻釀3死

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎又是酒駕惹禍！大里計程車遭撞翻釀3死

台中市大里區驚傳3死重大車禍！駕駛白色廂型車的賴姓駕駛酒駕行經大里區大里橋頭，疑因闖紅燈撞上劉姓運將駕駛、搭載3名乘客的計程車與另一部羅姓男子駕駛的黑色休旅車，導致計程車翻覆，劉男與2名乘客死亡、1名乘客受傷，而賴男也受重傷、在加護病房救治。

◎提假扣押陳菊財產 韓國瑜要楊秋興思考三贏

義聯集團因高雄市政府卡住義大世界開發案而提起國賠訴訟，前高雄縣長楊秋興23日晚間臉書發文，建議韓國瑜假扣押前市長陳菊等人財產；對此，韓國瑜24日清晨到市場發紅包時表示，會再思考有沒有其他的路可以走，他認為，市府、企業、人民三贏是高市府未來最高發展原則，要是企業、市府發生衝突，到最後恐怕無法讓人民過好日子，「台北大巨蛋就是很好的例子」。

◎柯要民進黨交戰犯 吳祥輝是戰犯的雇傭兵

電視台昨晚播出台北市長柯文哲專訪，當被問及白綠是否還有合作空間，柯文哲重提去年選前「葛特曼事件」，嗆說「先說後面錢是誰出的，這是有計畫的，名字不交出來，談什麼合作？」他今受訪時進一步表示，邀請葛特曼來台、不斷攻擊該事件的作家吳祥輝，應該只能算是戰犯的雇傭兵；言下之意，背後有另外的人在計畫此事。

◎宗教結合觀光發展溪北 民政局行銷東山迎佛祖活動

台南市合併升格直轄市後，溪北地區遭邊緣化的聲音不斷，台南市長黃偉哲上任後強調發展溪北，新任的民政局長顏振標24日行銷即將登場的冬山迎佛祖活動，呼籲遊客參加這項國定重要民俗，兼來趟溪北地區深度旅遊。

(中時電子報)

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