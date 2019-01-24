民進黨該如何贏回年輕人選票？網友冷回4字

2019年01月24日 12:26 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣目前面臨經濟不好、普遍低薪等困境，許多年輕人因而不滿執政的民進黨。然而，有網友問及民進黨該如何贏得年輕人的選票?並提出六個選項，其中有網友則冷回「解散重組」。

年輕人普遍低薪，人民生活苦悶，「台灣最大黨就是討厭民進黨」一詞，道盡蔡政府施政背離民心的寫照。此外。接任駐美代表處政治組長的趙怡翔以及前北農總經理吳音寧也讓很多年輕人反感，美麗島電子報董事長吳子嘉曾表示，趙怡翔是2.0版的吳音寧，再次創造年輕人的相對剝奪感，年輕人繼續離開蔡英文，繼續離開民進黨。

網友autokey在PTT發文指出，民進黨曾是年輕人的最愛，現在變得跟國民黨一樣悽慘，民進黨要如何贏得年輕人的選票呢？他提出幾個選項，包括改善台灣勞工環境修勞基法且確實執行、大力打壓房價，讓房價跟薪資合理比例、打倒國民黨、解散民進黨等選項。

對此，底下網友則紛紛表示「以前是打倒國民黨啦 現在等解散民進黨吧」、「解散重組」、「選前怎麼說的就去做，不要變成騙就行啦」、「徹底切割新潮流，另組新政黨」、「全體黨員寫悔過書懺悔自己說過的謊和雙標」。另外，有網友則提及柯文哲曾說的話，並表示「柯P在專訪上已經教了啊！不要以為單一事件能救的起來，政府只要為人民把每件事都做好，避免再犯錯，積小勝為大勝，民心自然能回流」。

(中時電子報)