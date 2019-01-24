楊貴媚見母親「彷彿骷髏」 瞬間崩潰刪戲奔回台親照護！

楊貴媚暢談如何為有吞嚥障礙的母親準備食物。（圖／記者徐桐炘攝）

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影后楊貴媚24日出席活動，談起年關將至如何為有吞嚥困難的母親加菜，她回想媽媽中風數年後才開始有吞嚥障礙，但最初不知道是病症，只發現媽媽吃飯時會嗆到、流口水，她遺憾說：「如果早點知道，可能現在狀況就更好！」她4年前赴上海拍戲，母親卻突然食量變小，「妹妹寄來照片，她瘦成骷髏！」她看到之後大驚失色。

妹妹提議要讓母親插管，但楊貴媚認為過去努力讓母親吃流質、稠狀食物，就是盼望媽媽有一天能夠復原，「插管之後就回不去了！」她更堅持子女行有餘力就要讓媽媽維持最佳狀態，因此她請導演盡快把她的戲份拍完，直呼：「刪戲也沒關係！」提早半個月回台親自照顧母親，她笑說：「簡直把媽媽當豬養！」媽媽也成功恢復食慾。

楊貴媚非常重視母親飲食的營養均衡，每天變換菜色，還請肉舖特地把肉打碎，讓母親不缺乏蛋白質，今年過年則打算加上干貝，但每一樣幾乎都要熬煮成粥，加入滴雞精後再用果汁機打碎，還要經濾網過濾，看似花時間，不過她早已習慣這些流程，她也建議照護者可以讓吞嚥障礙吃布丁、地瓜，增添食物口感。

歷經母親中風8年，楊貴媚和弟妹都親自照顧，她坦言至今仍會「抓狂」，「因為有期待，會一直失望，畢竟有身體起落，有時候會遲鈍、緩慢。」她表示：「生完氣走出門就會哭。」但還好有家人可以當出口，有時直接打給妹妹，妹妹會安慰她：「我過去，妳去喝杯咖啡。」也讓她有更多力量堅持下去，如今70多歲母親維持健康，她也感謝表示：「謝謝大家都很關心！」

(中時 )

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