短評》政治暴力藍綠如小孩吵架 拚經濟就沒這麼起勁？

2019年01月24日 12:48 中時 周毓翔

資深藝人鄭惠中因不滿「去蔣化」，所以一巴掌招呼文化部長鄭麗君，引起綠營群起撻伐，藍營也反擊綠營才是政治暴力始作俑者。台灣每次發生政治暴力事件，藍綠兩邊口水不斷，族群再度被撕裂，政治人物再藉此熱潮拚選舉，但重要的經濟、民生議題，再度被淹沒在口水中。

台灣的政治暴力似乎已經成為常態，淪為「你打我，我打你」的幼稚園鬧劇，每次挨打的一方就會塑造自己是受難者、被迫害，呼喚自己的群眾出來相挺；打人的一方道歉完則怪罪另一方也愛打人。

鄭惠中的暴力行為不正當，也不應被鼓勵，鄭麗君有正當理由提告鄭惠中傷害或公然侮辱，但這要無限上綱成「台灣民主被傷害」實在太誇張，民進黨也打過人，打人的時候就沒想過台灣民主會受傷？挨打了才說台灣民主受傷了？這是什麼兩套標準？

前總統馬英九任內跟卸任後都頻被丟鞋，馬英九的圖案在網路上也被惡搞成猥褻圖，但民進黨上任後，綠營政治人物被攻擊就是政治迫害，蔡英文被改圖就是惡意文宣，如此兩套標準，讓台灣價值混亂，是非不分。

其實，當發生政治暴力事件，最好的方法就是藍綠各自陣營先譴責自己人，先管好各自的暴走行徑，先律己、再律人，不要只想著借題發揮，利用政治暴力事件創造悲情，拉抬政黨選情。

台灣已經為了政治口水跟鬥爭不知耽誤多久，每次遇到涉及政治、統獨、族群議題，兩邊就要開戰，佔據輿論空間，為了少數人的犯罪行為，卻耽誤了國家發展，兩黨可以在這種口水議題連環戰，拚經濟如果有這樣的衝勁該有多好？

(中時 )