噴槍奪命案 女童母PO千字文：不要私刑小孩爸

2019年01月24日 13:11 中時 柯宗緯

震驚社會的高雄3歲鄧姓女童疑遭洗車風槍奪命一案，今（24）日橋頭地檢署檢察官到高市殯儀館進行複驗，解剖女童屍體追查死因，女童母親到場不發一語，重大關係人父親則未現身。女童母也在臉書發千字文洩心情，一改先前對女童父指責的態度，改稱「並不想大家不理智的去起底或私刑一個愛小孩的父親。」

女童母親臉書PO文如下：

謝謝閩(應為「閔」)小姐的回覆，我們是真的很愛我們的女兒，也常出遊，但是並不是新聞報導的很好過，有錢，我們經常假日加班客戶一通電話就需要安排馬上趕到，我們也盡力給女兒好的生活在努力打拼

當天因為我的工作，中午時間就把小孩讓爸爸帶去楠梓玩耍，不料中途因為同事拜託，折返工作中途經過加油站，才發生這樣的意外。

我相信如果大家為人父母者一定不願意小孩發生任何的意外更何況我跟X(女童父姓)先生都很愛她，她實在很乖巧，而且有時跟著我們工作，我們都很難過很不捨，所以因為檢調不公開，我不得已才求助外界希望看到任何有關事發經過，真的只是如此，實在是慌了，不是要消費我家寶貝，也並不想大家不理智的去起底或私刑一個愛小孩的父親。

小孩的父親很愛我們，每天從早上9點一直工作到晚上10點，幾乎不休假，也很難單獨帶小孩，所以經驗不足，為的就是盡快解決目前的負債早日能接我們住在一起，他也是個孝順的人，為了媽媽的病情，時常半夜趕緊載他媽媽去榮總，錢幾乎都花在媽媽的病情上，我實在不忍苛責，雖然警調尚未有結果，但是真的沒有一個父親會害小孩，更何況小孩戶籍證件在我這邊，我們根本沒有要詐領保險金的可能，雖然我們沒有住在一起，但是誰說結了婚感情一定好呢…

我也希望不要浪費大家的社會資源，回到自己崗位工作，小孩已招魂回家，她完全沒外傷的情況下離開，我也已經放下，小孩靈魂表示願意再投胎讓我做女兒，我心裡也有安慰了。

小孩出事前一天還拿著巧虎書說裡面的巧虎有媽媽抱，也有爸爸抱，我對著她說，那妳明天可以抱抱爸比，誰人都沒想到會發生這樣的事件。

我們也是正常正派的業務人員，不然不會獲得那麼多客戶的信賴與支持連連獲獎，希望大家不要因為這個事件抹殺了爸爸原本的孝順認真跟疼愛，真的並非新聞所言，希望大家可以理智面對。之前不發表任何言論是因為心情低落難過與心痛，經過老師招魂後，也與女兒對話完，心情也已放下，雖然家人不諒解捨不得，畢竟當事人是我們，寶貝真的是我們所有人的心肝寶貝跟小天使。

最後，我真心希望媒體大哥大姐們，不要浪費資源在我們身上，大家也回崗位上，也不要包圍公司與住家跟著我們，造成警方與我們困擾也不要訪問我們的親友，我們比誰都希望真相大白，確定死因，因為女兒是那麼乖巧可愛懂事，實在很不捨她這麼快就離開我們，感謝大家，希望大家能多點體諒給我們，也希望老闆們高抬貴手不要因為這件意外開除我們兩個，小孩一定也不希望她出事連同全家一起受罪家破人亡之類，我們是真的很熱愛自己的工作，拜託拜託各位了!這幾天也感謝各位幫助我的人們，我只能感謝再感謝!!!希望早日檢調結果

!!!歡迎轉傳功德無量!!!

(中時 )