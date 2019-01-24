新視波社區健康同樂會　首站中和尖山腳社區登場

中嘉新視波有線電視為落實社區服務，推出「社區健康同樂會」計畫，首站在中和尖山腳社區登場。（葉書宏翻攝）

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中嘉新視波有線電視為落實社區服務，推出「社區健康同樂會」計畫，首站在中和尖山腳社區登場。（葉書宏翻攝）
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中嘉新視波有線電視為落實社區服務，推出「社區健康同樂會」計畫，首站在中和尖山腳社區登場。（葉書宏翻攝）
中嘉新視波有線電視為落實社區服務，推出「社區健康同樂會」計畫，首站在中和尖山腳社區登場。（葉書宏翻攝）

中嘉新視波有線電視為落實社區服務，2019年度整合地方資源，推出「社區健康同樂會」計畫，1月23日首站來到中和尖山腳社區，與一百位來自中和秀峰里、秀士里、秀景里的銀髮長輩一起同樂共餐，並且和新北市勞工局視障按摩小棧合作，精心規畫按摩紓壓、以及快樂髮型雙和店協助義剪，還和銀髮長輩玩起趣味互動遊戲，讓大家精神飽滿、健康百分百。

「新視波社區健康同樂會」來到中和尖山腳社區秀峰里民活動中心，在例行的共餐前，同仁們為長輩們安排了視障按摩及快樂義剪，免費為長輩抓龍及義剪頭髮，李奶奶說很感謝新視波準備這麼貼心的活動，讓他們在過年前可以有個煥然一新的造型。

同時由好歌喉的里民帶來精彩的卡拉OK表演，並設計趣味遊戲「紅旗白旗舉起來」，考驗爺奶們的聽力及反應力，挑戰不可能的任務，尤其當主持人加快節奏時，台上的樂齡選手個個是手忙腳亂，也讓台下觀看比賽的銀髮大哥大姐笑得合不攏嘴。

而應景的疊桶柑比賽，則是比創意，兩個人合作看哪一組疊得高，有時太過貪心往往功敗垂成，讓所有長輩心情跟著上上下下，尖山腳社區發展協會理事長，同時也是秀峰里長周存炎也很肯定新視波的付出，讓大家可以感受社區同樂散發出的溫度，度過美好的共餐活動。

長期投入地方公益的中嘉新視波有線電視陳煥鵬董事長表示，台灣是個敬老尊賢的社會，由於長輩們的努力，才有現在繁榮的社會，尤其現在社會邁入高齡化，長輩們更需要陪伴與關懷，所以新視波特別規畫社區健康同樂會，期許透過活動更貼近社區，注入有趣的元素與長輩同樂，讓長輩們獲得身心靈的健康，而達到「新視波社區健康同樂會」的計畫目的。

共同參與計畫提供義剪服務的快樂髮型雙和店劉經理表示，一般民眾都會定期修剪頭髮，但對於弱勢長輩而言卻是奢侈的事，因此特別響應參與這次的公益計畫，第一場活動雖然是髮廊過年前最繁忙的時期，為了讓這群行動不方便或經濟弱勢的長輩們也能換個髮型一起過好年，號召了8名設計師，利用自己休假的時間，一起來到現場為長輩們義剪。

新視波社區健康同樂會2019年度將巡迴雙和區各里及社區舉辦，歡迎新北市雙和區有興趣參與的里辦公處報名參加，洽詢專線2927-2000分機8312吳先生。

(中時 )

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